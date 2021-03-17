Приказали голоса в голове: в Брянске женщина зарезала прохожую и вызвала полицию

В Брянске жнещина убила случайную прохожую Фото: Кадр видео

Совершенно не укладывающееся в рамки здравого смысла убийство произошло в Брянске ранним вечером 17 марта 2021 года. Все случилось посреди оживленной улицы 22 Съезда КПСС. Случайные прохожие даже могли не заметить ничего особенного: встретились две женщины, одна бросилась к другой - наверное, с объятиями? Вот только в руках 31-летней Елизаветы оказался нож. Его она и воткнула с размаху в свою жертву. Пожилая женщина обмякла и опустилась на пол.

Вот только преступница бежать наутек не пустилась. Она затравленно огляделась вокруг, достала телефон и стала звонить в полицию.

- Звонок поступил прямо с места ЧП, женщина, которая обратилась назвала себя убийцей и оставалась на месте до того момента, как приехали полицейские, - рассказали журналисту "КП" источники в правоохранительных органах.

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что полицейским дама заявила, что больна шизофренией. И пойти на преступление ей приказали голоса в голове и желание заполучить сумочку жертвы.

Следователи сейчас разбираются в случившемся, конечно же, женщину ждет экспертиза, которая подтвердит или опровергнет ее диагноз и покажет наличие психических проблем.

Официально в следкоме пока объяснили, что 58-летняя женщина погибла около дома 116. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли орудие убийства. 31-летняя женщина задержана. С ее участием ведутся следственные действия.

Сами жители Брянска происшествием возмущены, вспоминают о весеннем обострении и сокрушаются, что рядом с местом преступления находится школа.

- Бедная женщина!!! Попалась под руку шизы.Да, сейчас страшно жить рядом с такими, у нас тоже соседка больная на башку и дочка такая же да ещё и работает в центральной аптеке, куда только руководство смотрит, как такая может в аптеке работать? - пишет одна из комментаторов.

Впрочем, все точки над и в этой ситуацией расставит следствие. "Комсомолка" будет следить за ее развитием.

Не менее странное и жестокое убийство произошло сегодня в Уфе. Здесь прямо на улице неизвестный зарезал юриста на глазах у испуганных прохожих. А в ноябре 2020 года судили брянца, который также зарезал случайного знакомого после внезапной ссоры.