Новые люди выступают за возвращение прямых выборов мэров в России

Алексей Нечаев - основатель политической партии «Новые люди».

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил возобновить в стране практику прямых выборов мэров городов и глав муниципальных районов. Это заявление он сделал в Челябинске, подводя итоги регионального этапа партийного конкурса «Марафон идей».

Старт всероссийскому проекту «Марафон идей» Новые люди дали 12 февраля этого года. Желающие участвовать могли представить на конкурс идеи, способные изменить в лучшую сторону жизнь в их городе, регионе или в стране. Авторы лучших инициатив получают в каждом регионе по 300 тысяч рублей на воплощение своих проектов в жизнь. Итоги конкурса партия «Новые люди» начала подводить 15 марта. Алексей Нечаев уже лично объявил победителей в Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

По словам Алексея Нечаева жители Самары, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Челябинска неоднократно высказывались за возвращение прямых выборов. Новые люди занимают в этом вопросе четкую позицию.

Наша партия считает отказ от прямых выборов мэров вредным для политической и экономической системы. Глав муниципальных образований должны выбирать люди, а не назначать чиновники. Мы считаем, что эта практика должна быть закреплена федеральным законом, - объяснил свою позицию Алексей Нечаев и добавил, что внедрение практики сити-менеджеров себя не оправдала и вызвала массу нареканий в регионах.

По мнению лидера Новых людей, муниципальная реформа, в результате которой избиратели потеряли право выбирать мэров, была ошибкой. Жители Екатеринбурга, Челябинска и Перми хотели бы самостоятельно определять, какие политики и команды способны принести их городам больше пользы. Есть у людей, по словам Алексея Нечаева, большие вопросы и к прозрачности самой процедуры назначений.

Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству.

Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть, — добавил Алексей Нечаев. К тому же, только выборами мэров вопросы развития местного самоуправления не ограничиваются, считает он.

Так, например, жители Екатеринбурга обсуждали с Алексеем Нечаевым практику применения микро-референдумов по городским вопросам. По их словам, в недавнем споре из-за выбора места для строительства храма в центре города можно было обойтись без открытой конфронтации между чиновниками и горожанами, если бы людям предложили выбор из нескольких приемлемых вариантов.

- Люди говорят: дайте нам самим решить, как жить, и можно не два места для храма, а можно побольше,— рассказал Алексей Нечаев.

Он подтвердил, что войдя в новый состав Госдумы партия «Новые люди» внесет пакет законопроектов о прямых выборах мэров российских городов и развитии местного самоуправления. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Новые люди выдвинут на них более 200 кандидатов по одномандатным округам, а также партийный список.