Сроки охоты в Самарской области в 2021 году весной: департамент ответил на частые вопросы охотников

В апреле в Самарской области начнется сезон охоты на селезня Фото: pixabay.com

17 марта департамент охоты и рыболовства Самарской области рассказал про сроки охоты в Самарской области в 2021 году в весенний период. Также здесь рассказали об особенностях выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в губернии. Поводом стало большое количество обращений к департаменту по этому поводу.

Сроки охоты в Самарской области департаментом озвучены уже давно. Весенний сезон охоты на пернатую дичь начнется с 10 апреля. В северной группе районов эта охота стартует с 17 апреля.

Охота на селезней уток с использованием манков охота продлится со второй субботы апреля в течение 30 календарных дней.

Из разъяснения следует, что на территории охотничьих угодий южной группы районов (Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский) разрешения выдаются в срок, не превышающий 10 календарных дней со второй субботы апреля. А на территории угодий северной группы (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский районы) - в течение 10 календарных дней с третьей субботы апреля.

Срок выдачи разрешений для охотничьих угодий для всей Самарской области может растянуться до 30 дней, со второй субботы апреля. При этом департамент пишет, что одновременная выдача разрешений для южной и северной группы районов невозможна - это противоречит действующему законодательству. И тем, кому было отказано в разрешении, уплаченную госпошлину не вернут.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области уточняет, что данный срок охоты предусматривает охоту только на селезня утки с использованием живых подсадных (манных) уток.