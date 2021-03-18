Поволжье накрыла песчаная буря из Азии: публикуем фото и видео желтого снега

В Самарской области коричневый снег удивил жителей утром Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА

Странный коричневый снег выпал днем 18 марта 2021 года сразу в четырех регионах страны. Жители Саратовской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей с удивлением делились в социальных сетях фотографиями: с неба шел, казалось, бы белый снежок. А на землю уже ложился песок. Ничего себе курорт получился!

- Я утром вышла гулять с собакой, ночью у нас сильный снег прошел, лежит белое покрывало на земле. И тут снова пошел снегопад, через пять минут - смотрю под ноги - наступаю вниз - а там грязный след остается, как будто трехслойный - сверху коричневое, потом белое... Странно! - рассказывает о своих впечатлениях Татьяна Афанасьева, жительница Кинель-Черкасского района Самарской области.

Здесь очень видна разница верхнего и нижнего слоев снега. Фото: Кафедра метеорологии и климатологии СГУ

Столь же странные вопросы возникли и у жителей соседних регионов. Впрочем, в Ульяновской области министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина поспешила успокоить сограждан и сообщила, что анализ отобранных проб превышений санитарных норм не выявил. Специалисты Ульяновского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» провели анализ отобранных проб снега на взвешенные вещества и определение кислотности (pH). Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным. Снег жёлтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения.

Очень странный снег напугал многих горожан Фото: Наталья АРТЯКОВА

Чуть позже появилась более точная информация: песочные пыльные бури прилетели в Поволжье из Азии - вернее, с Южного Казахстана.

- Не стоит волноваться. Это из районов Южного Казахстана принесло нам, скажем так, песок и пыль. Там идут песчаные бури и юго-восточные потоки идут именно оттуда. Песок не только у нас, в Самарской области, также ещё в Оренбуржской области, Саратовской области, то есть такая большая зона охвачена. Наши специалисты смотрели - в общем, после того, как снег тает - вода чистая, осадок песок. То есть ничего страшного нет, никаких превышений ПДК и УВЗ нет. Спокойно надо отнестись - да, и такое бывает. Наверное, не каждый год, но через год точно такое бывает, - рассказала Руководитель Самарского гидрометцентра Людмила Григорьевна Анурова журналисту КП-Самара.

Как объяснили синоптики в Саратове, здесь также наблюдался окрашенный снеш из-за изменения воздушных потоков, они стали двигаться в юго-восточном направлении.

- В Казахстане уже большие пространства освобождены от снега, и почву на возвышенностях на плато способен поднять ветер. Эти частички почвы поднялись в более высокие слои с потоками пришли сюда, а здесь много влаги. В итоге эти частички пыли попали на тот уровень, где формируются осадки, - рассказали здесь.

Снег выглядел грязным Фото: СОЦСЕТИ

Ранее в Волгоградской и Астраханской областях зафиксировали такое атмосферное явление как мгла, когда частички пыли образовали взвесь в воздухе. Сообщалось и о пыльных бурях, местами образующих туманную дымку.

Ранее сообщалось, что 15 марта на Пекин обрушилась самая сильная песчаная буря за последнее десятилетие. Два аэропорта китайской столицы до полудня понедельника отменили около 400 авиарейсов. По прогнозам метеорологов, нынешняя буря должна была коснуться 12 провинций и регионов Китая: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.