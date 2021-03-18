Ипотечный бум и виртуальные ассистенты: какие сервисы получили толчок к развитию и стали доступны для самарцев

Поволжский банк ПАО Сбербанк подвёл итоги работы за 2020 год в ходе ежегодной пресс-конференции

Пандемия всех нас застала врасплох и стала мощным толчком для развития удаленных сервисов и диджитал сферы. Появились новые сервисы, а уже существующие стали еще удобнее, быстрее и полезнее для пользователей. Поволжский банк Сбербанка накануне подвёл итоги работы за 2020 год и рассказал о планах на текущий год.

Цифровой помощник

Продолжает свое динамическое развитие одно из самых популярных приложений – СберБанк Онлайн. Так, в 2020 году в приложении “поселились” виртуальные ассистенты семейства «Салют». Сейчас в их три - Сбер, Джой и Афина, - и у каждого свой голос и характер. С помощью них в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом. Также виртуальные ассистенты живут в приложении “Салют”, SberBox и SberPortal. Они помогут записать на прием к врачу, включить любимую музыку, найти нужный фильм, и даже проконсультировать в вопросах инвестиций. Несмотря на то, что ассистенты уже многое умеют, они продолжают «учиться», чтобы расширить свой функционал.

Плати без карты

Благодаря СберБанк Онлайн теперь можно легко не только переводить деньги, но и оплачивать онлайн-покупки, не используя при этом привычную пластиковую карту. Это стало доступно благодаря сервису SberPay. Этот сервис стал доступен на для жителей Поволжья в 2020 году. Им уже воспользовались более одного миллиона раз.

По итогам 2020 года СберБанк Онлайн пользуются 6 млн клиентов — физических лиц в Поволжье, что на 16% больше, чем в 2019 году, и на 35,5%, чем в 2018-м, - отметила заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Светлана Арнаутова. - Сбер сегодня предлагает, как стандартные продукты в современной, удобной форме, так и нефинансовые сервисы. Так, к примеру, у пользователей мобильного приложения появилась возможность оформлять посылки через сервис СберЛогистика, приобретать полисы ИСЖ и автокаско, создавать полноценные выписки по движению средств на счетах, обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов.

Купил квартиру, не выходя из дома

Еще удобнее стал уже полюбившийся пользователям сервис “ДомКлик”. Там можно не только выбрать объекты недвижимости или выставить их на продажу, но и сразу подать заявку на ипотеку, а после пройти электронную регистрацию права собственности и получить все необходимые документы, что называется “не выходя из дома”. Кстати, в 2020 году 28% ипотечных кредитов в Поволжском банке Сбербанка было выдано как раз через эту площадку. В 2019 году через “ДомКлик” было оформлено - 10,5 тыс. ипотечных кредитов, а в 2020 году в два раза больше - 21,5 тыс. кредитов.

В 2020 году Поволжский банк Сбербанка рефинансировал 1331 ипотечный кредит. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на цели личного потребления, - отметила Светлана Арнаутова. - В начале марта 2021 года Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.

По итогам 2020 года СберБанк Онлайн пользуются 6 млн клиентов — физических лиц в Поволжье

Всего по итогам года Поволжский банк ПАО Сбербанк выдал свыше 77 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 121,76 млрд рублей. По объёму выдачи рост за год составил 54%. Это можно смело назвать “ипотечным бумом”. Важную роль в этом сыграли государственные программы, которые банк успешно поддержал.

Так, по программе «Господдержка-2020» в Поволжье было выдано кредитов на сумму 23,9 млрд рублей, новые квартиры по льготной ставке смогли приобрести свыше 13 тысяч семей.

2020 год для Сбера стал прорывным. Мы заканчиваем трансформационные процессы внутри Сбера. Мы стали технологической компанией, благодаря чему мы можем в кратчайшие сроки выдавать новые продукты, растет и качество наших банковских сервисов, - прокомментировал председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

К слову, с 18 марта Сбер в Самаре запускает еще один сервис – «Самокат». Это онлайн-ритейл, который доставляет продукты. Он позволит получать товары, заказанные в режиме онлайн, напрямую со специальных складов.

Для бизнеса

Как отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев, среди продуктов для бизнеса от Сбербанка популярность набирает «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта». В 2020 году этим сервисом воспользовалось более девяти тысяч предпринимателей Поволжья, что на 181% больше, чем в прошлом году.

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП и ООО с одним учредителем — без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит. Для регистрации бизнеса клиенту потребуется учётная запись в СберБанк Онлайн и смартфон с операционной системой IOS или Android, - рассказал Ярослав Костарев. - Кроме того, в рамках данной услуги клиент получает бонусы от партнёров Сбера, например, месяц рекламы в подарок от 2GIS. Также "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" — это один из сервисов, который предоставляется предпринимателям в рамках комплексной программы — "Бизнес-старт".

«Бизнес-старт» — это целый набор сервисов и услуг, которые помогают начинающим предпринимателям: пакеты услуг РКО, бесплатное подключение эквайринга, юридическая поддержка, удобная бухгалтерия и поиск сотрудников. Всю рутину банк забирает на себя, позволяя предпринимателям заниматься любимым делом без хлопот и приумножать свой бизнес.