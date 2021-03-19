В Самарской области снижается количество новых случаев заражения коронавирусом

В Самарской области с каждым днем все меньше новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе наблюдается постепенный спад заболеваемости, ранее подобные показатели фиксировали в ноябре прошлого года.

На сегодняшний день за весь период пандемии коронавирусом заразились 53 106 местных жителей. Из общего числа заболевших, 49 585 пациентов выздоровели, в том числе, за минувшие сутки диагноз был снят у 238 пациентов.

За сутки скончались четыре пациента. Это двое мужчин в возрасте 59-ти и 82-х лет, а также две женщины 68-ми и 79-ти лет. Всего за пандемию с коронавирусом не смогли справиться 1007 человек.

В Самарской области продолжается вакцинация. Как рассказала главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор, жители проявляют активность "и правильно делают". "Победить этого невидимого врага мы сможем только общими усилиями. Необходимы строгое соблюдение эпидемического режима и, конечно, вакцинация. Это позволит добиться коллективного иммунитета", - сказала главрач.