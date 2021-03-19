В Самаре ученые разгадывают главную тайну солнца

Ученые придумывают новые возможности для исследования солнца. Фото: Кристина Горяйнова

Ученые из Самары планируют разгадать главную тайну Солнца - загадку аномального нагрева солнечной короны. Она заключается в том, что температура в верхних слоях солнечной короны намного выше, чем в нижних слоях атмосферы. Ученые во всем мире уже много лет пытаются понять, почему все происходит именно так, а не по логике вещей. Приблизиться к решению этого вопроса помогут теоретические исследования, которые сейчас ведутся в самарском университете.

Самарские ученые получили грант в 1,2 млн рублей от Российского фонда фундаментальных исследований как раз на подобные изыскания. Исследовательская группа под руководством главного научного сотрудника СФ ФИАН Нонны Молевич изучает влияние радиационного охлаждения и процессов нагрева плазмы на динамику волн в верхних слоях солнечной атмосферы.

- В итоге мы сможем улучшить математические модели, описывающие Солнце и научимся более эффективно предсказывать солнечные вспышки, активно влияющие на космическую и земную технику, - рассказывает "КП-Самара" аспирант кафедры физики Самарского университета, младший научный сотрудник Самарского филиала ФИАН Сергей Белов.

Более того - ученые намерены приблизиться к разгадке тайны солнечной короны. Исследователи считают, что наиболее вероятный переносчик энергии в солнечной атмосфере - альфеновские волны. Их существование предсказал шведский астрофизик, затем теорию подтвердили на практике. И их распространение самарские ученые исследуют с помощью уравнений магнитной газодинамики. Специалисты рассказывают, что эти волны похожи на натянутую струну из плазмы.

Сергей Белов надеется разгадать главную тайну Солнца. Фото: Кристина Горяйнова

- Моим главным научным результатом на сегодняшний день является демонстрация влияния радиационного охлаждения и различных процессов нагрева плазмы на альфвеновские волны большой амплитуды, - рассказал Сергей Белов.

По его словам, в одних условиях волна отдает энергию плазме быстрее, в других - медленнее, но при этом перенос происходит на дальние расстояния.

По итогам работы ученые представят системы уравнений, математически точно описывающие различные параметры и модели нагрева солнечной корональной плазмы. Это должно помочь и в развитии термоядерной энергетики, которая могла бы дать человечеству колоссальные объемы энергии.

- Мы в результате лучше узнаем, как работают плазменные эффекты и, возможно, в дальнейшем эти эффекты могут быть использованы на Земле на плазменных установках, установках термоядерного синтеза. - резюмировал ученый.