«Искала сына и плакала»: в Тольятти мужчина развернул настоящую войну против матери своего ребенка

Когда-то Ольга и Юрий были счастливой парой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Любовь обернулась ненавистью

В Тольятти 4-летний мальчик стал яблоком раздора для своих родителей. Напомним, Ольга и Юрий познакомились в 2015 году, примерно через год у них родился сын Данила, а вскоре молодая мать поняла, что ее возлюбленный «понемногу наркоманит»: примерно раз в 3 месяца парень «выпадал из реальности», бывало, что и пропадал. Впоследствии она узнает: Юрий несколько лет назад стоял на учете в наркодиспансере, а из «списков выбыл» не благодаря победе над пагубным пристрастием, а из-за того, что просто не являлся к врачам и его местонахождение им было неизвестно.

Молодая мать выставила горе-сожителя вон из своей квартиры, а тот в ответ подал в суд, чтобы определить порядок общения с сыном. Добился того, что теперь может дважды в неделю забирать его из садика на 3 часа и дважды в месяц по субботам – почти на целый день.

Казалось бы, соломоново решение принято, конфликт улажен. Но нет. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях решений судов и нападениях. Не совсем ясно, какие травмы Юрию могла нанести Ольга, а вот женщине за то время, что прошло с момента расставания с бывшим возлюбленным в больнице приходилось побывать не один раз. По ее словам, она уже получала кулаком в глаз, ногой по голове, слезоточивым газом в лицо, Юрий писал гадости ей и ее родителям, «прославил» ее на весь интернет в качестве неадекватной «яжматери». А еще угрожал ей пистолетом среди бела дня на глазах у прохожих возле ее же дома.

Отец ребенка может оказаться бывшим наркоманом, но излечился ли он от зависимости? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Год на то, чтобы распознать преступление

После первой публикации о злоключениях Ольги на сайте «КП-Самара» областное МВД выпустило официальный релиз, в котором полицейские бодро отрапортовали: в отделе полиции №22 Тольятти в отношении Юрия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», мужчину задержали, изъяли у него травматический пистолет ИЖ-79-9Т (разрешение на него имеется), к решению конфликта между супругами подключились сотрудники ПДН и органы опеки.

Вот только стражи порядка «забыли» упомянуть, что пистолетом перед лицом бывшей Юрий махал 20 апреля 2020 года, сообщение об этом в полицию поступило в тот же вечер, стражи порядка провели проверку и… вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Состава преступления они не видели вплоть до 13 марта 2020 года, то есть почти год.

К слову, по факту других нападений Юрия на Ольгу уголовных дел до сих пор нет, хотя та и заявления писала, и травмы в больницах фиксировала, как положено. Как ранее рассказывал «КП-Самара» общественный защитник, юрист АБ Fortis Юрий Лазарев, от Ольги и членов ее семьи, которые пострадали от действий Юрия, в полицию написано как минимум 5 заявлений, по каждому из которых выносились отказы в возбуждении уголовных дел.

Полученные травмы Ольга исправно фиксирует, но добиться возбуждения уголовного по данным фактам пока не удалось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кстати, Юрий на самом деле не задержан, по этому поводу полицейские тоже высказались не совсем корректно: с него взяли подписку о невыезде, после чего отпустили на все 4 стороны.

- Неофициально мне говорят: бери ребенка и беги. С другой стороны, признают: нельзя не исполнять решение суда, иначе можно сделать только хуже. Я не знаю, что мне делать и каждый день живу в страхе, - призналась корреспондентам «КП-Самара» Ольга.

Весеннее обострение

Ольге есть чего опасаться, ведь конфликты с Юрием перешли на новый уровень. По словам молодой матери, 11 марта Юрий, как и положено по решению суда, забрал сына из детского садика. Но вечером матери его не вернул.

- Мы с мамой стояли у подъезда, ждали, когда он привезет сына. Юра приехал, но был настроен как-то агрессивно. Мы не могли понять, есть ли в машине ребенок. Разговор снова перешел на повышенные тона, он распылил какой-то газ мне в лицо, и сел за руль. Я преградила путь машине, а мама в это время пыталась заглянуть в салон, чтобы понять, где мой сын. Юра дал по газам, сбил меня и уехал. А я всю ночь искала сына и плакала от беспомощности. Да, на следующее утро он привел ребенка в садик, но могу ли я быть уверенна в том, что он вернет его в следующий раз? Я не знаю.

В марте девушке снова пришлось обращаться к медикам за помощью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Медики, к которым девушка обратилась за помощью 12 марта, зафиксировали у нее травмы головы и руки, заявление в полицию написано, но будет ли толк – большой вопрос.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Татьяна Писарева, и.о. руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства Самарской области

- Органы опеки были привлечены к рассмотрению в суде гражданского иска отца ребенка об определении порядка общения с сыном для того, чтобы обследовать жилищно-бытовые условия проживания сторон. Решение суда было вынесено 20 июля 2020 года.

В июне мать мальчика обращалась в органы опеки по вопросу конфликтных отношений с отцом ребенка и возможном запрете на общение мужчины с сыном. С обоими родителями после этого провели разъяснительные беседы о правах и обязанностях родителей при раздельном проживании и предложили им привлечь к разрешению конфликта третью нейтральную сторону – Центр соцобслуживания населения. Однако Ольга отказалась от этого варианта, потому что уверена в том, что их конфликт мирным способом разрешить невозможно.

Если у Ольги есть доказательства того, что отец мальчика пользуется правами родителя в ущерб интересам ребенка, она имеет право самостоятельно обратиться в суд с иском об изменении порядка общения отца с сыном либо ограничении его в родительских правах. Однако необходимо отметить, что для гармоничного развития, успешного взросления и благополучного формирования ребенка необходимо участие в его воспитании обоих родителей.

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