Для помощи юным пациентам: лечебно-диагностические возможности детского стационара Клинического госпиталя «ИДК»

С заботой о подрастающем поколении

В Самаре уже в течение трех лет функционирует Педиатрическое отделение стационара Клинического госпиталя «ИДК». Здесь принимают детей с 3-х месяцев до 17 лет включительно. Специалисты отделения оказывают широкий профиль услуг.

Все в одном месте

Госпитализация в педиатрическое отделение стационара Клинического госпиталя «ИДК» проводится по следующим направлениям:

Инфекционные заболевания, в том числе острые респираторные инфекции, ларингиты, инфекционный мононуклеоз, острые кишечные инфекции (вирусной и бактериальной этиологии) и т.д.;

Заболевания органов дыхания: ларингиты, бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма;

Заболевания органов пищеварения (в том числе функциональные нарушения пищеварения);

Аллергические заболевания (крапивница, отек Квинке), атопический дерматит;

Лихорадки неясной этиологии с последующим определением тактики.

В условиях детского стационара проводятся плановые ЛОР-операции, урологические (грыжесечение, операции по поводу фимозов, водянки яичек), а также выполняются исследования под наркозом (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия).

Атмосфера безопасности и уюта

Анализы в день поступления

Когда ребенок поступает в стационар, у юного пациента сразу производится забор биоматериалов для исследования. Часть исследований выполняется в экстренном порядке, в том числе экспресс-диагностика COVID-19, результаты готовы в тот же день. Эпресс-лаборатория в Клиническом госпитале «ИДК» функционирует круглосуточно, также как и рентген-кабинет, ульразвуковая диагностика.

В плановом порядке специалисты госпиталя имеют возможность идентификации возбудителя острых кишечных и респираторных инфекции с применением ПЦР-диагностики в достаточно короткие сроки (от 6-8 часов до 2-3 суток).

Педиатрическое отделение стационара обеспечено всеми необходимыми медикаментами, функционирует кабинет физиотерапии.

- Важнейший элемент диагностики - выяснение в каждом отдельном случае того, почему обнаруживаются определенные проявления, каковы причины их возникновения, последствия и значение для здоровья малыша. Родители могут довериться нашим опытным, грамотным специалистам. Врачи-педиатры имеют смежные специальности, такие как пульмонология, аллергология, инфекционные болезни, а также физиотерапия. Медицинские сестры быстро и без боли выполнят все необходимые манипуляции, назначенные доктором, - отмечают специалисты педиатрического отделения. - Помощь малышам в Детский стационар Клинического госпиталя ИДК можно получить в любое время суток.

Полный спектор услуг

Комфорт в деталях

Обстановка и атмосфера детского отделения располагает к процессу быстрого выздоровления. Палаты со всеми удобствами, предназначены для комфортного совместного пребывания юного пациента с ухаживающим за ним членом семьи. Питание мамы и ребенка шести разовое по специально разработанному детскому меню с учетом рекомендаций лечащего врача.

Конкретно:

Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники:

г. Самара, ул. Энтузиастов, 29

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73

г. Новокуйбышевск, ул. Репина ,11

Детская Поликлиника:

г.Самара, ул. Гагарина/ проезд имени Георгия Митирева, 30/16 (ст. метро «Гагаринская»)

Телефон: 8 (846) 379 06 09,

Сайт: samara.mamadeti.ru.

Инстаграм: @mcidk

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