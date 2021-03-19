В Самаре появился сервис доставки «Самокат»: привезти все обещают за 15 минут

Фото предоставлено командой сервиса "Самокат"

На улицах Самары горожане все чаще стали замечать курьеров в ярко-розовой форме. Все потому, что с 18 марта в нашем городе появился онлайн-ритейл Самокат. Главное его преимущество - экспресс доставка. Как уверяют создатели проекта, всего за 15-30 минут ваш заказ будет собран и доставлен. Как это работает и почему доставка всегда бесплатная подробно рассказал во время пресс-конференции основатель сервиса Вячеслав Бочаров.

- Это сервис для больших городов, где время – большая ценность. Самара большой и динамично развивающийся город с историей и большими перспективами. Я очень рад, что мы открываемся в Самаре, – отметил Вячеслав Бочаров. – Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат – это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени.

Фото предоставлено командой сервиса "Самокат"

16 марта компания объявила о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России, и спустя два дня сервис по быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стал доступен для жителей Самары.

Как это работает

Оказалось, сервис хоть и называется “Самокат”, курьеры при доставке заказа выбирают иные средства передвижения, например, велосипед, реже автомобиль, в зависимости от района доставки. Но чаще курьер перемещается пешком. Удивительной оперативности удается достигнуть благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. Схема работы, как и всё гениальное, очень простая. Как только человек подтверждает заказ, его тут же начинают собирать в ближайшем “дарксторе”, от которого до заказчика не более 30 минут пешком. На весь процесс сборки уходит около 1,5-2 минут. Все потому что все продукты на полках центра формирования заказа уже проверены и готовы к отправки клиенту. Курьеры подхватывают заказ и спешат к тем, кто его ждет.

Кстати, курьеры, как правило сами живут в том же районе, в котором работают, поэтому точно знают, как быстрее пройти до адреса доставки.

До конца года в Самаре откроют около 30 дарксторов, что сделает сервис доступным для всех жителей, даже тех, кто живет в отдаленных районах города.

Все в одной системе

Самокат – это часть экосистемы Сбера, а значит на этот сервис распространяются все преимущества подписки СберПрайм.

– Основной наш профиль – это банковское дело, но мы стараемся быть помощниками в удовлетворении многих потребностей людей, бизнеса и государства. Сейчас в экосистеме Сбера уже порядка 50 компаний, которые работают в нефинансовом секторе, – отметил Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка. – Самокат позволяет комфортно, удобно, а главное с экономией времени и денег доставлять продукты питания. Сервис входит в подписку СберПрайм, для подписчиков которой скидка составляет от 7% до 15%. Войти в приложении можно через Сбер ID, а помочь установить приложение и сделать первый заказ могут сотрудники офисов Сбера.

Поддержать родное

Сервис Самокат в Самаре – это 3000 новых рабочих мест и развитие для местных производителей. Предприниматели смогут предлагать через сервис свои товары, если те соответствуют требованиям качества и могут быть поставлены в необходимом масштабе. Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Самарской области Алексей Софронов, отметил, что онлайн-ритейлеры действительно набирают популярность в Самарской области и пожелал сотрудникам Самоката обращать больше внимания на продукцию местных производителей, в частности на товары с маркой “Самарский продукт”. Некоторые товары местных производителей уже есть в приложении.

Фото предоставлено командой сервиса "Самокат"

Оформить и получить заказ в новом для нашего города сервисе жители Самары смогут с 8 утра до 23 часов. В ассортименте уже более 2500 товаров повседневного спроса: продукты, напитки, бытовая химия, косметика, товары для детей, корма для животных и сопутствующие товары. Кстати, на виртуальной витрине есть и фирменные товары сервиса, они собраны в отдельном разделе “Самокат”. Как отметил Вячеслав Бочаров, весь ассортимент этого раздела произвели российские компании и главный критерий отбора – качество товара.

На заметку

Специально к запуску в Самаре Самокат запустил розыгрыш специальных наборов для любимых занятий: творчества, путешествий и отдыха. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.