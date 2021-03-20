Динамо Брянск – Крылья Советов 20 марта 2021: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура ФНЛ

В первом круге «Крылья» камня на камне не оставили от «Динамо». Матч в Самаре закончился со счетом 7:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В 31 туре ФНЛ в Брянске местное «Динамо» на одноименном стадионе примет «Крылья Советов». Встреча пройдет в субботу, 20 марта, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени (16:00 по самарскому времени).

«Крылья» - лидер Футбольной национальной лиги. После возобновления сезона самарцы не теряют очки – пять побед в Кубке России и ФНЛ с общим счетом 16:2. Команда Игоря Осинькина сейчас на подъеме.

Чего точно не скажешь про брянское «Динамо». Подопечные Евгений Перевертайло после 30 туров идут на 20 месте в турнирной таблице. Это зона вылета. До спасительного 16-го места целых 12 очков.

После возобновления сезона результаты «партизан» своих болельщиков точно не радуют – одно очко в четырех матчах.

В поединке с «Крыльями» у «Динамо» не примут участие Сапаев, Хайманов, Никитин и Чиркин. У самарцев в Брянск не поедут вызванный в молодежную сборную Иван Ломаев и травмированные Сергей Божин и Владислав Сарвели.

В первом круге «Крылья» обыграли брянское «Динамо» 7:0.

Букмекеры ожидаемо отдают победу самарцам. «Крылья» - явные фавориты предстоящей встречи.

Прямую трансляцию матча Динамо Брянск – Крылья Советов 20 марта 2021 можно будет посмотреть в «Яндекс эфире». Также следите за трансляцией на сайте samara.kp.ru.