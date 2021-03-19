«В таких зданиях живут сотни людей»: может ли повториться ситуация с обрушением стен жилых домов в Самаре

Дом был признан аварийным полгода назад, однако в нем до сих пор жили люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 18 марта в самом центре Самары, на ул.Галактионовской, 84 рухнула стена жилого дома. Двухэтажное деревянное здание с единственной кирпичной «брандмауэрной» стеной за полгода до ЧП было признано аварийным. Жильцы с каждым днем наблюдали, как ширятся трещины, но коммунальщики лишь разводили руками: дескать, вы собственники – вы и ремонтируйте. В результате дело дошло до ЧП – стена просто-напросто обрушилась на землю. Лишь чудом при этом обошлось без жертв.

И это далеко не первый случай обрушения стен жилого дома в Самаре. В сентябре прошлого года обвалилась стена дома на Галактионовской, 153, в марте 2020-го обвалилась такая же брандмауэрная кирпичная стена в доме на ул.Арцыбушевской.

Сейчас сотни семей в Самаре живут в домах аналогичной конструкции. Состояние этих зданий, мягко говоря, далеко от идеального. Что мешает поддерживать старые дома в порядке, кто должен этим заниматься, что делать жильцам приватизированных квартир в старом фонде и возможно ли предотвратить такие страшные аварии, журналист «КП-Самара» выяснил у экспертов.

«Самостоятельный ремонт может сделать только хуже»

Как объяснил инженер-строитель, эксперт ОНФ Дмитрий Волобоев, и в случае на Арцыбушевской, и в ситуации на Галактионовской, 84 обрушился так называемый «брандмауэр» - противопожарная кирпичная стена между деревянными домами, к которой были прикреплены доски одной из боковых стен. Соответственно, при обрушении кирпич потянул дерево за собой. Эксперт пояснил: по характеру остаточных трещин видно, что первоначально дом сложился внутрь, и лишь потом стена обвалилась наружу. Причиной могла стать любая пустота в центре фундамента – будь то вырытый погреб или долго текущая канализация.

Жители дома рассказали журналисту «КП-Самара», что давно жаловались на растущие трещины в стене, но в ЖЭУ им заявили – раз квартиры приватизированы, то и ремонт – ваша головная боль.

– Проводить ремонт в таком случае должны ни в коем случае не сами жильцы, а люди со специальным образованием, которые понимают, как работает строительная механика,- подчеркивает Дмитрий Волобоев. – Иначе можно сделать только хуже.

В мэрии пояснили, что дом был признан аварийным еще полгода назад. Людям предложили переехать в более безопасное место, но согласились не все – маневренный фонд в поселке Озерный жителей Ленинского района, видимо, не вдохновил. И в результате сложилась по-настоящему опасная ситуация.

Эксперты считают, что при формировании списков на переселение в приоритете должны быть вопросы безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Аварийному дому капремонт не положен»

Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских отмечает, что подобных домов в Самаре сейчас немало.

- Тут получается замкнутый круг. Если дом аварийный, то его обязаны расселить. Это большие деньги, маневренного фонда мало, поэтому администрация не слишком охотно идет на признание дома аварийным, - пояснил Виктор Часовских журналисту «КП-Самара». – Для того, чтобы быстро и эффективно расселять дома, приходящие в аварийное состояние, нужно законодательно обязать муниципалитеты иметь достаточное количество маневренного фонда, в зависимости от общей площади домов, находящихся в предаварийном состоянии.

Но существует и другая сторона медали. После признания дома аварийным он исключается из программы капремонта. Вместо этого его должны включить в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако, например, сейчас в программу переселения в Самаре включены только дома, признанные аварийным до 2017 года, то есть пострадавшее на ул.Галактионовской здание в нее попасть и не могло.

- Управляющая компания может делать только текущий ремонт, а укрепление фасада – это ремонт капитальный. Поскольку здание было признано аварийным, на капремонт люди рассчитывать не могли, а сроки включения в программу переселения были неясны, - отмечает Виктор Часовских. – В таких случаях, когда ситуация явно угрожала безопасности, властям нужно использовать режим ЧС и искать средства на расселение в резервном фонде. Но в перспективе для предотвращения подобных ситуаций нужно изменить подход к формированию списка на переселение из аварийного жилья: приоритет нужно отдавать тем домам, где есть реальная угроза безопасности, вне зависимости от того, когда они были признаны аварийными.

«Усилить конструкции и мониторить состояние»

Дмитрий Волобоев предлагает внедрить еще один механизм, который мог бы помочь избежать подобных ситуаций. Речь идет о разграничении понятий «аварийное» и «ветхое» жилье. Если здание находится в аварийном состоянии, которое угрожает безопасности людей, то его надо расселять. А вот если в здании просто обветшали конструкции, его можно и нужно поддерживать в ограниченно-работоспособном, а главное - безопасном состоянии.

- Для этого нужно четко определить границу ветхого и аварийного жилья, - отмечает Дмитрий Волобоев. – В категорию ветхого жилья отнести строительные конструкции или целиком здания, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. Функционирование таких зданий должно быть возможно либо при мониторинге технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций.

Эксперт предлагает создать для ветхого жилья специальный фонд, который будет им заниматься – проводить каждый месяц обследования конструкций и необходимые ремонтные работы.

- Технически это возможно, - уверен Дмитрий Волобоев. - Затраты в таком случае могли бы поровну делиться между жителями и государством. Для бюджета это более выгодно, чем траты на большой маневренный фонд и переселение, а также компенсации пострадавшим при ЧП.

С подобными предложениями Дмитрий Волобоев и Самарское региональное отделение ОНФ выступали еще год назад, отдано они так и не были услышаны.

ОФИЦИАЛЬНО

«Предлагали маневренный фонд»

Как официально прокомментировали журналисту «КП-Самара» в мэрии Самары, в доме 1909 года постройки было зарегистрировано 11 человек, в момент обрушения в здании находилось 6 человек.

- Никто не пострадал. Жителям предложен пункт временного размещения по адресу ул. Ленинская, 156, все отказались, - пояснили в мэрии. - В настоящее время департаментом управления имуществом проводится индивидуальная работа с каждым жителем по подбору временного жилья в маневренном фонде. Отметим, что в июле 2020 года дом был признан аварийным. В конце января проведена повторная комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с тем, что трещина в стене расширилась. Жителям был предложен маневренный фонд, пункт временного размещения, помощь в перевозке вещей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Светлана Савинова

Юрист по гражданским и административным делам, эксперт по вопросам недвижимости:

- Программа капитального ремонта предусматривает ремонт конструкций, кровли, фасадов, инженерных коммуникаций, но в том случае, если процент износа у дома менее 70%. Соответственно, если износ больше, его признают аварийным, и муниципальные власти должны людей переселить. Могут – в маневренный фонд, но жить там люди должны не более двух лет. Затем должны предоставить другое жилье. Теоретически жители могут отремонтировать такой дом собственными силами, но только в том случае, если снять его с баланса у города. Как правило, это невыгодно. Если люди не согласны переселяться, то заходит речь о компенсации. В 2019 году принят новый закон, который внес изменения в жилищный кодекс, и порядок предоставления жилья или компенсаций при выселении из аварийного или ветхого фонда был скорректирован. Если раньше у человека, которого переселяли, фактически не было выбора – ему предлагали квартиру или компенсацию по рыночной стоимости (а она была очень низкой), то сейчас в размер компенсации засчитывается и земля под многоквартирным домом, который был признан комиссией аварийным. При расчете компенсации начала рассчитывается рыночная стоимость самого жилья, потом – стоимость доли в общих помещениях, плюс рыночная стоимость доли от земельного участка, в отдельных регионах есть также расчет убытков за изъятие жилья. Однако есть нюанс: если собственник приобрел жилье, которое на тот момент уже было признано аварийным, ему возвращается компенсация в размере не более цены, которую он за это жилье заплатил

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

А как бы вы решили проблему безопасности старых домов в Самаре?

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