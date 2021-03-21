В Ширяево построят речной вокзал. Показываем, как он будет выглядеть

Село Ширяево - популярный у туристов заповедный уголок. Фото: Shutterstock

В селе Ширяево Самарской области собираются построить новый речной вокзал. Об этом сообщает департамент туризма минкультуры Самарской области. На международной туристической выставке «MITT-2021», которая прошла в Москве 16-18 марта, региональные власти заключили соответствующее соглашение с компанией «КОНТ» из Санкт-Петербурга. Показываем, как будет выглядеть новый речной вокзал в Ширяево.

«Строить начнут в сентябре»

Как прокомментировал журналисту «КП-Самара» замминистра культуры Самарской области, руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов, соглашение, которое министерство культуры Самарской области заключило с Санкт-петербургской компанией «КОНТ», является положением о долгосрочном сотрудничестве в части создания причальных сооружений на территории Самарской области.

- Первым объектом станет причальное сооружение в селе Ширяево, - пояснил Артур Абдрашитов. - В ближайшее время компания займется проектными изысканиями на местности. К июлю 2021 года будет готова проектная документация. Строительство причала должно начаться в сентябре этого года. Соблюдение обозначенных темпов работ позволит начать принимать суда на новом причале уже в 2022 году. Объем инвестиций компании «КОНТ» в создание причального сооружение в селе Ширяево составит от 40 до 60 млн рублей.

Вот так может выглядеть причальный комплекс у Ширяево

Как отметил глава департамента, компания не только возведет причал, но и будет принимать и обслуживать заходящие суда.

- Мы надеемся, что в Ширяево смогут заходить теплоходы вплоть до четырехпалубных, - отметил Артур Абдрашитов. - Важнейшей задачей является вписать причал в окружающий ландшафт. Он должен получиться легким с виду, но удобным для выхода круизных пассажиров.

Причалы, набережная и гостиница

На опубликованной визуализации проекта видно, что новый причал с речным вокзалом будет располагаться на месте старого, однако займет гораздо более обширную территорию. Будут предусмотрены отдельные стоянки для приема круизных, прогулочных и рейсовых судов, а также для катеров и моторных лодок. На береговой линии должны быть обустроены набережная и пляж. Общая площадь объекта займет около 100 тысяч квадратных метров. Пропускная способность причального комплекса составит около 500 человек в час. Также исходя из опубликованного проекта предполагается возведение гостиницы на 40 человек.

Судя по документам, здесь может появиться и гостиница на 40 мест

«Вмешательство в ландшафт минимальное»

Впрочем, в самой компании «КОНТ», специализирующейся на обслуживании речной инфраструктуры на внутренних водных путях России и строительстве пассажирских причалов, сроки строительства оценивают более осторожно.

- Пока это просто соглашение о намерениях, у нас нет ни конкретного выбранного места, ни конкретного проекта, - рассказали журналисту «КП-Самара» в компании «КОНТ». – Само строительство причального комплекса – очень объемная работа. Только проектирование занимает несколько месяцев, строительство – еще до двух лет.

В компании заверили – вмешательство в природный ландшафт при подобном строительстве минимальное.

- Ни берег, ни акватория фактически не затрагиваются,- пояснили строители. – Единственное, что может потребоваться – это углубить дно непосредственно в месте причала. Но все работы проводятся только после получения согласований и разрешений от Росприроднадзора и других ведомств.

А вы что думаете по поводу этой инициативы?

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