Заболеваемость снижается, а смертность растет: последние новости о коронавирусе в Самарской области на 20 марта

В Самарской области ежедневно фиксируются смерти от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно снижается заболеваемость коронавирусом среди местных жителей. Несмотря на оптимистичную статистику, в регионе значительно увеличилось количество летальных исходов. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на сегодня.

По данным на 19 марта 2021 года, в Самарской области коронавирусом за сутки заболели еще 214 жителей. Всего в регионе коронавирусом заболели 53 320 самарцев. Из общего числа заболевших, 49 832 пациента успешно справились с опасным вирусом, в том числе диагноз был снят у 247 человек за сутки.

В Самаре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 60 человек, почти вдвое меньше в Тольятти – 35 заражений. В Чапаевске за сутки нашли 15 заболевших, а в Кинельском районе, в Сызрани и в Новокуйбышевске по 9 новых инфицированных.

Из числа суточного прироста, 188 человек узнали об инфекции после проявлений гриппа и ОРВИ, а 26 пациентов не имели никаких клинических проявлений вируса.

Что касается печальной статистики, то здесь не все так радостно. За сутки общее количество умерших пациентов пополнилось 9 пациентами, у которых был выявлен коронавирус. Таким образом, за все время пандемии в Самарской области скончались 1016 инфицированных.

Среди скончавшихся за сутки, по данным на 19 марта, 65-летний мужчина с болезнью органов дыхания, 62-летняя женщина с проблемами в эндокринной системе и с болезнью сердца, женщина 64 лет с заболеваниями почек и эндокринной системы, трое мужчин от 61 до 81 года и две женщины 56 и 82 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также мужчина в возрасте 68 лет, у которого не было сопутствующих заболеваний. Всего в регионе скончались 1016 пациентов, с подтвержденным коронавирусом.