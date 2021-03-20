Самарцы продолжают лидировать в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крыльям Советов» неожиданно трудно дался матч очередного тура Футбольной национальной лиги против «Динамо» в Брянске. Однако победу самарцы все-таки добыли – 2:0. Представляем вашему вниманию обзор матча 31 тура ФНЛ Динамо Брянск – Крылья Советов, который прошел 20 марта.

Самарские болельщики были вправе ждать голевой феерии со стороны своей команды. Как-никак первый матч «Крыльев» и брянского «Динамо» закончился разгромом 7:0. Однако «партизаны» смогли преподнести сюрприз.

В первом тайме «Крылья» не были похожи сами на себя: минимум ударов, минимум опасных моментов. От самарцев ждали тотального доминирования, но ничего такого и близко не было.

В первой 45-минутке, пожалуй, можно вспомнить разве что удар через себя Ивана Сергеева (эффектный, но совсем не опасный), умные передачи Антона Зиньковского (и то, как перед ними полузащитник «КС» собирал на себя почти всю оборону «партизан»), да удар Александра Солдатенкова по своим воротам, который в эффектном прыжке отразил Богдан Овсянников.

Кстати об Овсянникове. Именно он в отсутствии Ломаева (Иван улетел в молодежную сборную России) занял место в воротах. И выглядел молодой голкипер очень даже уверенно. Несколько раз он реально спасал «Крылья».

Во втором тайме самарцы прибавили в давлении, но в голы преимущество никак не превращалось. Чтобы добавить остроты атакам главный тренер гостей Игорь Осинькин бросил в бой Романа Ежова и Егора Голенкова.

И замена сыграла. Голенков на 71 минуте воспользовался ошибкой футболиста «Динамо», убежал от защитника, оттеснив его, и переиграл вратаря хозяев Алексея Кузнецова. Кто бы мог подумать, что первый мяч «Крылья» забьют только после 70 минуты.

Впрочем, «Динамо» к этому моменту уже поняло, что таким «Крыльям» можно забивать. Никита Муромский в следующей атаке бил плотно и низом, но вратарь самарцев Богдан Овсянников сумел сложиться и вытащить этот не самый приятный выстрел.

Второй мяч зрители этого матча все-таки увидели. Правда, забили снова «Крылья». Иван Сергеев вышел один на один с вратарем хозяев после шикарной передачи от партнера и выиграл эту дуэль у Алексея Кузнецова.

2:0 – неожиданно тяжелая победа «Крыльев».

Самарцы набирают 70 очков и продолжают лидировать в ФНЛ. В следующем туре подопечных Игоря Осинькина ждет соперник серьезнее – нижнекамский «Нефтехимик». Игра пройдет в среду, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре.