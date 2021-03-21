Число тестов на ковид перевалило за 2 млн: как развивается ситуация с коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в Самарской области провели 8240 лабораторных исследований на ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии коронавируса в Самарской области проведено уже более 2 млн исследований, которые выявляют следы болезни в организме, 8240 из них – за сутки.

Всего в регионе с прошлого года COVID-19 нашли у 53 531 человека, 50 082 из них выздоровели, 1 016 – умерли.

К счастью, за последние сутки не было подтверждено ни одной смерти, связанной с коронавирусом. Сама болезнь подтвердилась у 211 человек, львиная доля заболевших (189 пациентов) к врачам обращались с симптомами ОРВИ и только 22 подтвержденных носителя вируса выглядели и чувствовали себя абсолютно здоровыми.

За последний месяц число заболевших в Самарской области за сутки постепенно уменьшается, по данным на момент публикации было известно о 211 новых фактах, 69 из них в Самаре, 50 – в Тольятти. Остальные распределились по городам и районам области следующим образом:

- 8 заболевших зарегистрировано в городах Отрадный и Сызрань,

- 7 – в Новокуйбышевске и Ставропольском районе

- 6 – в Чапаевске и Волжском районе

- 5 - в Кинеле и Шенталинском районе

- 4 - в Кинельском, Пестравском и Приволжском районах

- 3 – в Жигулевске, Богатовском, Красноярском и Нефтегорском районах

- 2 - в Большеглушицком, Борском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском и Сызранском районах

- 1 - в Большечерниговском, Исаклинском, Камышлинском и Хворостянском районах

За прошедшие сутки вылечились от коронавируса 250 человек.

Всего по стране с начала пандемии зафиксировано 4,4 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 94,6 тысяч человек погибли, более 4 млн – выздоровели.

Врачи напоминают о необходимости продолжать соблюдать меры безопасности: избегать толп, чаще мыть руки и обязательно носить маски, особенно в общественном транспорте.