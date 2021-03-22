Главу УИК обвинили во вбросах голосов на выборах пензенского губернатора

Следователи продолжают разбираться в коррупционных делах в Ульяновской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пензенской области продолжается черед коррупционных скандалов. Сразу после ареста губернатора Ивана Белозерцева стало известно о том, что голосование, на котором его выбирали, проходило с нарушениями закона.

— 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, при проведении выборов губернатора и депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии внесла в 1324 неиспользванных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) ложные сведения, — рассказывают в областном СУ СК России.

По версии следствия, теперь уже бывшая глава участковой избирательной комиссии проставила в документах отметку о голосовании за одного из кандидатов и поместила их в стационарный ящик для голосования. При всем при этом, она знала, что в выборах участвуют всего 204 человека.

Как считают правоохранители, обвиняемая других членов участковой избирательной комиссии ни о чем не предупредила, и они не знали о ее действиях. После голосования, она вместе с ними произвела подсчет голосов и внесла в протокол сведения, которые не соответствуют действительности. В итоговых рассчетах были учтены мнения избирателей, которые фактически не принимали у выборах никакого участия.

Губернатор Пензенской области арестован на два месяца Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Сейчас председателю комиссии предъявлено обвинения в фальсификации итогов голосования. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что оно будет закончено и передано в суд в самое ближайшее время.

Что же касается Ивана Белозерцева, то сегоднгя, 22 марта 2021 года, его арестовали в Басманном суде в Москве. Политика обвиняют в коррупции. Как считают стражи порядка, губернатор Пензенской области с января по сентябрь 2020 года получил от главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, а также его супруги Евгении, директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова и посредников взятку в размере более 31 миллиона рублей. Она передавалась в виде денег и других ценностей. Взамен этглава региона помогал компании заключать государственные контракты.

Белозерцев пробудет под стражей в СИЗО как минимум до 20 мая. Не исключено, что после этого арест будет продлен. Разбирательства продолжаются.

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