Открываем губернию: где в Самарской области лучше пишутся стихи?

Музой Андрея Хитева стала Сызрань. Фото: Личный архив

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе с 2004 года трудится Андрей Хитев. Сегодня он работает начальником установки по производству битума - должность хлопотная, ответственная и крайне техническая. Не каждый потянет, но человеку с двумя высшими образованиями, получившему специальности теплоэнергетика и химика-технолога, любая задача по плечу. Между тем, Андрей Федорович, по собственному признанию, самый что ни на есть гуманитарий. И простой факт, что он является членом Союза писателей России, это наглядно подтверждает.

- Склонность к гуманитарным наукам очень помогает в работе, - улыбается Андрей Хитев. - Она дает необходимую гибкость мышления, а также вносит творческую нотку

в суровые технические процессы. Нельзя же думать только о железе!

Хорошо там, где пишется легко

Будущий нефтепереработчик начал писать стихи в детстве - в ту прекрасную пору, когда до деления старшеклассников на «физиков» и «химиков» было еще далеко. За 20 лет творчества в его записных книжках накопилось множество произведений о любви и политике, философии и природе. Лучшие из них вошли в два сборника, изданных под названиями «Россия, здравствуй!» и «Эпоха женихов». Каждому, кто пытался когда-либо создать нечто поэтическое, известно - хорошие стихи невозможно просто сочинить, будь хоть десять генераторов рифм под рукой. Для этого нужно настоящее вдохновение - чтобы строчки лились на бумагу, заставляя душу автора замирать от восторга и страха случайно спугнуть эту неуловимую легкость. Источником такого вдохновения для Андрея Хитева стала родная Сызрань - старинная и прекрасная.

- Сам город, села старая Рачейка и Смолькино - эти места обладают не только редкой красотой, но и культурной, духовной значимостью. Которая, считаю, сильно недооценена, - говорит Андрей Федорович. - Новокуйбышевск, конечно, тоже хороший город - компактный и удобный для жизни, но сердце мое принадлежит Сызрани и ее окрестностям.

И все же подарить поэту «рабочее» настроение может любой уголок Самарской области. Андрей Федорович может долго рассказывать о красотах Самарской луки, отголосках купеческой величавости старой Самары, светлом духе Ташлы. В какую сторону ни глянь - везде припрятан для внимательных глаз какой-то «подарочек»: старый дом расскажет свою историю, скала над Волгой - легенду, и даже волна споет тягучую песню - успевай записывать. Андрей Хитев не отрицает прелестей других регионов - есть и там места, от которых захватывает дух. Но стихи, особенно лирические, пишутся почему-то именно здесь.

… В ночной тишине

небо кажется ближе

Вы грезите, верно,

о старом Париже

И, вновь усмехнувшись, я вывернусь в изнань

Поведаю Вам, как цветет город Сызрань.

«Крылья» навсегда

Есть в Самарской губернии еще одно горячо любимое Андреем Хитевым место - стадион «Самара Арена». Беззаветная любовь к футболу - вторая страсть, которой мужчина обязан своей родине.

- Болеть за «Крылья Советов» я начал даже раньше, чем писать стихи, - признается нефтепереработчик. - Вряд ли я так заразился бы футболом, проживая где-нибудь в Саратове. Болею за «Крылья» с 1998 года, и за это время они подарили много потрясающих моментов и эмоций, за которые я очень благодарен.

Болеть за родной клуб когда-то Андрея заставил патриотизм, а вот желание самому заниматься спортом привил родной завод. Андрей Хитев увлекается легкой атлетикой (бегом), а еще играет в футбол - команда сотрудников битумной установки даже заявлена в новокуйбышевскую футбольную лигу.

Много прекрасных мест в России - каждый регион со своей изюминкой. Но, по словам Андрея, Самарской области изюму досталось больше, чем другим.

И земляки с ним согласны!