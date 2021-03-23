Рано снимать маски: что творит коронавирус в Самарской области

Опасность заражения коронавирусом остается высокой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не сдает позиции. Количество новых заболевших постепенно снижается, но говорить о победе над пандемией еще очень рано. Медики призывают самарцев соблюдать все меры предосторожности и не отказываться от ношения масок. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 22 марта 2021 года.

Половина –в Самаре

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом жителей региона выросло на 205 человек и достигло показателя в 53736 заразившихся.

Из новых больных половину обнаружили в Самаре – 104 зараженных с подтвержденным диагнозом. Втрое меньше новых зараженных в Тольятти – 33 человека. По 9 новых больных в Чапаевске и Ставропольском районе, 7 – в Челно-Вершинском районе, по 6 – в Богатовском, Кинель-Черкасском, Клявлинском и Сергиевском районах.

Почти всем заболевшим (175 человек) до этого уже поставили диагноз пневмония или ОРВИ, и только 30 человек не имели внешних признаков болезни.

К счастью, обошлось без новых жертв, число погибших от коронавируса в Самарской области по-прежнему составляет 1016 человек.

Опасность остается высокой

Тем не менее, медики предупреждают самарцев, что снимать маски и отказываться от мер предосторожности пока рано. Как рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова в эфире радио «Комсомольская правда», переносчиком COVID-19 могут выступать даже те, кто сам уже переболел или сделал прививку. Поэтому даже если вы сами защищены от заражения, отказываясь от маски вы подвергаете опасности других, с кем вы находитесь в контакте.

- Продолжается распространение инфекции. Масочный режим введен по всей стране и будет отменяться лишь централизованно, - отметила Светлана Архипова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что опасность распространения эпидемии и заражения коронавирусом остается высокой, поэтому забывать про действующие ограничения не стоит.