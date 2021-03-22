Крылья Советов – Нефтехимик 24 марта 2021: прогноз на матч 32 тура ФНЛ

В первом круге команды разошлись миром 1:1. Фото: ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Прогноз на игру 32 тура ФНЛ Крылья Советов – Нефтехимик 24 марта 2021 – 2:0.

«Крылья Советов» снова сыграют на «Металлурге». Проблемы на «Самара Арене» еще не устранили, поэтому как минимум еще одну игру самарцы проведут на старом стадионе. Встреча пройдет не в самое удобное для болельщиков время – в среду, 24 марта, в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому времени).

«Крылья» подходят к этому матчу в рамках единоличного лидера Футбольной национальной лиги. В этом году самарцы выиграли все официальные матчи – один в Кубке России и пять в ФНЛ – с общим счетом 18:2.

Команда Игоря Осинькина сейчас на подъеме, однако последний матч дался ей неожиданно тяжело. В Брянске «Крылья» обыграли местное «Динамо» 2:0, однако не могли забить 70 минут, да и в целом выглядели не лучшим образом.

Оптимизма после такого матча не добавляет и то, что сразу несколько футболистов, которых вызвали в национальные сборные, не смогут помочь «Крыльям» против «Нефтехимика». Из них выделяются Иван Ломаев и Мехди Зеффан. И если первого можно заменить без потери качества (есть Евгений Фролов, есть талантливый Богдан Овсянников), то Зеффан будет однозначной потерей. Впрочем, на скамейке «Крыльев» есть футболисты, которые смогут заменить алжирца на правом краю обороны. Например, опытнейшие Дмитрий Комбаров или Владимир Полуяхтов.

«Нефтехимик» после зимней паузы не проигрывает (четыре победы и ничья с «Аланией»), однако настолько серьезный соперник, как «Крылья», команде Кирилла Новикова в этом году еще не попадался.

Несмотря на серию без поражений нижнекамцы все равно чуть отстали от группы, которая преследует лидеров лиги. После 31 тура «Нефтехимик» идет на восьмом месте в турнирной таблице с 53 очками. От зоны стыковых матчей команда из Татарстана отстает на четыре очка.

«Крылья» безусловный фаворит предстоящей встречи. Сомнительно, что самарцы повторят свои ошибки, которые допустили в Брянске. Опытный тренерский штаб настроит свою команду, недооценки соперника точно не будет. Скорее всего, игра закончится с перевесом самарцев в два мяча или даже больше.