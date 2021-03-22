Свежие новости о «Крыльях Советов» на 22 марта 2021: Сергеев идет на рекорд, а воспитанник – в сборную России

Сергеев наколотил за «Крылья» 29 мячей. Это больше, чем Тихонов и Савин. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» добыли неожиданно тяжелую победу в Брянске и уже готовятся к следующему матчу, который снова пройдет на «Металлурге». Тем временем в национальную сборную страны вызвали воспитанника тольяттинского и самарского футбола. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 22 марта 2021.

Сергеев идет на рекорд

«Крылья Советов» в эту субботу обыграли в Брянске местное «Динамо». По голу забили Егор Голенков и Иван Сергеев. Для последнего это уже 27 гол в ФНЛ. Он уже обогнал Кирилла Панченко и движется к абсолютному рекорду первой лиги, который принадлежит Руслану Мухамедшину. Тот в 50 матчах забил 31 гол. У Сергеева есть 11 игр, чтобы поставить новый рекорд.

Всего же за «Крылья» Сергеев забил 29 мячей (27 в ФНЛ и 2 в Кубке России). По этому показателю он уже обошел Евгения Савина и Андрея Тихонова и сравнялся с Зурабом Циклаури и Гарником Аваляном. Если форвард продолжит забивать в том же темпе, то скоро ворвется в топ-3 лучших бомбардиров команды в российской истории, потеснив с третьей строчки Антона Бобра, у которого 35 мячей.

Лучшими бомбардирами у «Крыльев» с 1992 года остаются Андрей Каряка и Сергей Корниленко с 56 мячами у каждого, а лучшим в истории - Равиль Аряпов, на счету которого 105 голов.

Снова на «Металлурге»

Следующий матч «Крылья Советов» проведут снова на «Металлурге». Проблемы на «Самара Арене» еще не устранили, поэтому команда будет играть уже третий поединок в этом сезоне на искусственном покрытии своего старого стадиона.

Именно из-за «Металлурга» «Крыльям» пришлось попросить сдвинуть начало встречи. Теперь игра с «Нефтехимиком» начнется в 16:00. А это будет середина недели – среда, 24 марта. Не самое удачное для болельщиков время.

Но делать нечего – из-за освещения «Крылья» не могут гарантировать хорошую картинку трансляции с «Металлурга» в более позднее время.

Воспитанник Академии Коноплева и «Крыльев Советов» в сборной

Пока «Крылья» пытаются выбраться из ФНЛ, воспитанник самарской команды вызван в сборную России. Речь идет о 19-летнем Максиме Мухине, который сейчас выступает за «Локомотив». В национальную сборную его пригласили из-за травмы Романа Зобнина.

Максим занимался в Академии футбола имени Коноплева, затем – в академии «Крыльев Советов». В 2019 году он переехал в Москву и стал играть в академии «Локомотива».

Аймбетов может уехать в аренду в «Астану»

Теперь непосредственно к игрокам «Крыльев». Вернее, к игроку. Абат Аймбетов, который перешел в самарскую команду этой зимой, может отправиться в аренду в «Астану». Об этом утверждает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Футболист сборной Казахстана, по словам источника, не нужен главному тренеру «Крыльев» Игорю Осинькину из-за того, что он не соответствует уровню команды ФНЛ.

Всю свою карьеру Аймбетов провел в Казахстане, где играл за «Актобе» и «Кайрат».