Шесть человек задержаны по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева: кто замешан в коррупционном скандале

Иван Белозерцев так и не признает своего участия в преступной схеме Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах крупного скандала, связанного с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Накануне его арестовали по обвинению в получении многомиллионой взятки за помощь ГК «БИОТЭК», которая получала благодаря политику право заключать самые выгодные госконтракты. Вместе с главой региона по делу проходят еще 5 человек. Четверых из них также до 20 мая отправили в СИЗО, а еще одного наверняка ждет та же судьба. Рассказываем про каждого из фигурантов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерецев, несомненно, самое громкое имя в этой коррупционной истории. По версии правоохранителей, он получил более 31 миллиона рублей — деньгами и прочими ценностями — с января по сентябрь 2020 года. В ответ высокопоставленный чиновник, пользуясь своим служебным положением, помогал бизнесменам получать конкуретные преимущества при заключении государственных контрактов, связанных с контролем медизделей и лекарств, закупаемых за счет бюджетных средств для медучреждений Пензенской области.

Мужчина помогал бизнесменам избегать конкуренции на рынке медикаментов Фото: СОЦСЕТИ

Что теперь будет с Белозерцевым, предсказать трудно. Сам он не признает своего участия в преступной схеме. Согласно официальным декларациям, зарабатывает мужчина не какие-то заоблачные суммы. 26,4 млн рублей за 2015-2019 годы - весьма скромный доход для человека такого положения. Супруга губернатора Раиса Белозерцева за это время задекларировала доход на общую сумму 1,7 млн рублей.

Арест Белозерцева стал неожиданностью не только для всех, но и для него самого. В ходе обыска в доме пензенского губернатора нашли много интересного и дорогого, пистолет, 400 млн рублей, а еще часы, которые стоят более 5 миллионов рублей. Как заявил Иван Белозерцев, он получил их не в качестве взятки, а когда узнал о стоимости, то и вовсех хотел вернуть, но не успел из-за пандемии.

Борис Шпигель в Пензенской области, да и не только, известен как "фармацевтический король" Автор фото: ТАСС/Станислав Красильников.

Часы главе региона подарил глава группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, также известный в народе как «фармацевтический король». Его сыщики считают вторым ключевым звеном в этой преступной схеме.

Бывшего сенатора Шпигеля задержали в ночь на 21 марта в аропорту, куда он прилетел из Израиля, где, по его словам, проходил лечение. 22 числа предпринимателю также избирали меру пресечения в Басманном районном суде Моксвы, но он вердикта не услышал. Мужчине стало плохо, его унесли на носилках ид госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали ему сердечную недостаточность и синдром Пиквика, при котором люди не способны глубоко дышать. Вопрос по поводу его ареста служители Фемиды рассмотрят сегодня.

Евгению Шпишель — супругу Бориса — заключили под стражу до 20 мая. Ей принадлежит почти половина акций донской фирмы ОАО «Фармация», являющейся одним из крупнейших поставщиков Минздрава Ростовской области.

Антон Колосков считает Бориса Шпигеля своим учителем Фото: соцсети

Помимо этого Евгения является финансовым директором «БИОТЭКа» и активно помогает мужу в работе. В деле Белозерцева она, как считают следователи, выступала в качестве одного из тех, кто был заинтересован в передаче через посредников взяток губернатору.

Похожая роль была и у еще одного арестованного — директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. «Фармация» заключала с пензенскими больницами контракты и была чем-то вроде централизованного аптечного склада. Каждое учреждение после покупки лекарств отдавало более 10 процентов от стоимости каждой упаковки фирме Колоскова за обработку заказала. Других конкурентов в аукционе не имелось, поэтому выгода здесь на лицо. С учетом обстановки, когда ны рынке много медикаментов против Covid-19, ситуация действительно складывалась положительно для Шпигелей и Колоскова.

В доме Белозерцева изъяли дорогущие часы и сотни миллионов рублей Фото: скриншот

Последние двое задержанных и тоже арестованных до 20 мая 2021 года — водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. Они в этой схеме выполняли роль посредников. В СК уверены, таковых было больше, но еще не все установлены и пойманы.

Обыски проведены не только у Ивана Белозерцева, но и у членов его семьи Фото: скриншот

Сейчас расследование уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и соучастников продолжается. Не исключено, что в списке обвиняемых будет пополнение. Отставка Белозерцева рассматривается в правительстве РФ. Возможно, он покинет свой пост уже в ближайшее время в связи с утратой доверия. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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