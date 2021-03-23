Новые люди нашли тёмные углы Самары.

Не просто общими фразами, а конкретными адресами теперь могут апеллировать активисты и сторонники партии «Новые люди», когда будут доносить до всех инстанций большую проблему работы уличного освещения. Когда в последний раз обновлялись сети самарцы и не припомнят, зато разговор будет долгим, если спросить, где темно и не безопасно – ведь людям есть что сказать.

«Эта проблема для нашего города актуальная. Конечно, основная беда в отдаленных районах. Например, неутешительные результаты дала проверка Пугачевского тракта в Куйбышевском районе. Некомфортна в этом плане улица Жигулевская в Промышленном районе, а вдоль улицы Силовой, 4 фонарей нет совсем. Темно и в центральной части Самары. На улицах Дерябинской и Малодерябинской, к примеру, мы увидели не только само по себе плохое освещение, но и многочисленные повреждения сетей», - поделился руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Самарской области Роман Маркаров.

Это только часть адресов, которые попали в «черный список». Со всем перечнем проблемных мест «Новые люди» пойдут по инстанциям, чтобы заявить о проблеме и рассказать о своих инициативах.

Новые люди предложили осветить темные уголки рекламными конструкциями со специальными световыми элементами.

Да, надеяться на выделение средств из местных бюджетов не приходится. В них цифр в строк «модернизация уличного освещения» стремятся к нулю Нужны другие подходы. А пока их нет – нет и новых сетей мал по малу удается поддерживать то, что есть в жизнеспособном состоянии, но это не решение проблемы. Есть, конечно, отдельные депутаты, которые буквально бьются за то, чтобы на улицах было светло, но один в поле не воин. Нужна реальная сила, реальные предложения и реальная работа.

«Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах - государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета - за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии», - такой путь видит председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии "Новые люди", доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, Станислав Шубин.

Возможен и такой путь решения проблемы – осветить темные уголки рекламными конструкциями со специальными световыми элементами. Это возможно сделать, если разрешить предпринимателям устанавливать такие конструкции бесплатно. Такой способ решения потребует законодательного регулирования.

Самарцы не припоминают когда в последний раз обновлялись сети.

Новые люди уверены, любой из предложенных вариантов поможет как в при домовых территориях, освещением которых недовольны 70% жителей городов, так и на дорогах, освещение которых считают неудовлетворительным 37 % участников масштабного исследования партии «Новые люди».

Еще одно исследование Новых людей, охватившее всю страну, стала проверка теплоизоляции многоэтажных домов. Проверка проводилась с помощью специальных приборов – тепловизоров – и показало, что, если модернизировать систему теплоизоляции многоэтажных домов, то люди смогут сэкономить 25% на оплате услуг ЖКХ. В том числе и поэтому стратегия повышения энергоэффективности стала одним из ключевых пунктов предвыборной программы партии «Новые люди».

Предусмотрена и работа с бюджетом, ее основная цель хотя бы частичного снять нагрузку с бюджетов местного уровня. Для этого нужно искать и использовать все возможные инструменты для привлечения дополнительного финансирования. В городских думах и региональных законодательных собраниях, где есть депутаты т партии «Новые люди», активно используется инструмент инициативного бюджетирования. С его помощью, решение вопросов городского регионального значения финансируется не только из местного бюджета, но и из средств спонсоров – людей, заинтересованных в реализации проекта.

«Наша задача сегодня не критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», - так описал стратегию партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев.

Со всем перечнем проблемных мест «Новые люди» пойдут по инстанциям, чтобы заявить о проблеме и рассказать о своих инициативах.

Справка:

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.