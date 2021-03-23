«Помощь другим дает стимул жить»: Как пандемия изменила жизни волонтеров и их подопечных

Пандемия изменила жизни и волонтеров, и их подопечных. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Пандемия коронавируса пробудила к жизни невиданное доселе в России волонтерское движение. Желание помочь тем, кто оказался в зоне риска и особенно сильно нуждается в поддержке, сплотило общество - тысячи человек не на словах, а на деле доказали, что в их груди бьется неравнодушное сердце. Спустя год после начала эпидемии «Комсомолка» вспомнила несколько ярких историй волонтеров и их подопечных.

«Ей в роддом пора, а она – на передовую»

Для 34-летней Анны Артемьевой из Краснодара вопрос, помогать или не помогать, никогда не стоял. Когда началась пандемия коронавируса и в стране ввели режим самоизоляции, владелица PR-агентства отправила сотрудников работать из дома, а сама не смогла остаться в стороне от волонтерского движения и решила - она непременно должна помочь тем, кому сейчас тяжелее всех, - пенсионерам, медикам, тем, кто из-за пандемии потерял работу. В этом стремлении Анну не остановило даже собственное «интересное положение». Несмотря на последний месяц беременности и внушительный животик, женщина не только смогла организовать знакомых на «Челлендж добра» и развоз помощи нуждающимся, но и сама приняла в этом активное участие - колесила по городу за рулем, развозя продукты.

Последний месяц беременности - не повод отказаться от помощи другим! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На удивленные взгляды Анна уверенно отвечала: мол, она же беременная, а не больная! Тем более что чувствовала себя девушка отлично и даже занималась специальным фитнесом для беременных. Правда, всегда возила с собой не только запас масок, перчаток и антисептиков, но и «тревожный чемоданчик» и мобильник на зарядке - вдруг начнутся схватки и придется вызывать скорую?! 28 апреля Анна благополучно родила сына. А уже 9 мая вместе с коллегами и партнерами поехала поздравлять ветеранов с Днем Победы и развозить им подарки. Несмотря на декрет, девушка не прекратила ни работу, ни общественную деятельность и по сей день готова откликнуться на просьбу о помощи.

Сапоги для бабушки

Самарчанка Елена Чичановская в автоволонтеры попала случайно - в самом начале пандемии увидела телесюжет о столичных автоволонтерах, и ее до глубины души поразило бескорыстие и благородство этих людей.

Елена Чичановская с самого начала пандемии присоединилась к автоволонтерам. Фото: личный архив героя публикации

- Я нашла контакты самарского штаба, пришла и сказала: вот она я, давайте задачи, - вспоминает Елена Чичановская. - Сначала автоволонтеры развозили пожилым людям продукты и лекарства, а с осени нашей главной задачей стал развоз людей - врачей из поликлиник и больниц к пациентам, переболевших пациентов - в санатории на долечивание и т. д. Часто вижу, как старики стесняются попросить лишнего. Стараемся помочь. Например, одна из моих подопечных угодила в больницу на сложную операцию, пока лежала - пришли холода, а у нее теплой одежды нет. Позвонила, попросила ее привезти, и в процессе разговора я поняла, что у женщины вообще нет теплых сапог на зиму. В штабе #МыВместе среагировали моментально, нашли средства на покупку теплой обуви, собрали кучу подарков - и поехали забирать бабушку из больницы. Надо было видеть ее глаза! Волонтерская работа дала мне невероятно много, это чувство сопричастности чему-то большому и важному - дополнительный стимул жить!

Умирала от рака, но до последней минуты оставалась добровольцем

Сейчас медицинское училище в поселке Карсун Ульяновской области носит имя Светланы Анурьевой. Учебное заведение переименовали по приказу губернатора региона в честь студентки четвертого курса, которая до последнего работала волонтером во время пандемии коронавируса, хотя сама в это время умирала от онкологического заболевания.

Юная Света Анурьева стала примером настоящего мужества. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Когда началась пандемия коронавируса, Свете Анурьевой было всего 19 лет. За парту медицинского техникума ее привело желание помогать людям. Это же стремление побудило ее одной из первых записаться в ряды помощников-добровольцев, а с началом пандемии - в отряд волонтеров-медиков, помогающих пенсионерам во время самоизоляции.

Вместе со своими друзьями Света Анурьева разносила пожилым односельчанам продукты и лекарства, никогда не отказывала в просьбе измерить давление, сделать укол. А сама в это время горстями глотала таблетки. В феврале 2020 года у девушки начались проблемы со здоровьем. Ее прооперировали, она вернулась в строй.

Однако в конце апреля ей вновь стало плохо, и во время второй операции врачи обнаружили рак четвертой стадии. В последний день весны Света умерла... В Ульяновской области во время пандемии ввели выплаты для волонтеров. Как и родной колледж девушки, их назвали именем Светы Анурьевой.

Доброволец издалека

В столице Удмуртии Ижевске на помощь пожилым людям пришел необычный волонтер. Студент из Гамбии (Западная Африка) Эбрима Мбенга приехал в Ижевск четыре года назад, чтобы получить образование в техническом университете. Выучил русский язык, влился в местную жизнь – и не мог остаться равнодушным к чужим бедам. Так Эбрима стал участником волонтерской организации «Добровольцы Удмуртии».

Волонтер из Гамбии Эбрима Мбенга пришел на помощь пенсионерам в Удмуртии. Фото: соцсети

Когда началась пандемия коронавируса, студент из далекой Африки не остался в стороне и сразу же вызвался волонтерить и помогать пожилым ижевчанам, запертым на самоизоляции. Покупка лекарств и продуктов в самый разгар эпидемии стали хорошим подспорьем для пенсионеров, находящихся в группе риска.

— У меня был опыт, сила, желание помогать пожилым людям. Так почему было не сделать это? - говорит Эбрима Мбенга.

Он уверен – на его месте так поступил бы каждый.

И котику поможем!

Трогательная история произошла в Самаре. В начале лета на горячую линию волонтерского штаба поступил необычный сигнал. 90-летняя бабушка-ветеран, заслуженная учительница Таисия Грачева просила помощи неравнодушных волонтеров, чтобы спасти кота. Самоизоляция из-за пандемии ограничила передвижения пожилой дамы. Поэтому, когда у ее любимого котика Дани появились проблемы со здоровьем, стало понятно, что без посторонней помощи точно не обойтись.

Волонтеры помогли пожилой самарчанке спасти котика. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Мы не могли пройти мимо такой просьбы ветерана Великой Отечественной войны. Договорились с клиникой, что они проведут прием бесплатно, и поехали за хвостатым пациентом, - рассказала волонтер Елена Михайлова. - Кот сразу пошел к нам на руки.

В клинике сдали анализы, обнаружили воспаление в почках, сделали необходимые уколы - еще и корм с собой дали! Таисию Адамовну такая своевременная и бескорыстная помощь очень растрогала.