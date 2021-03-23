Мигрант раскинул сети: тольяттинская полиция арестовала 11 иностранцев, которые заполонили героином пол-России

Под руководством Руслана из Узбекистана в Москве крупные партии героина фасовали на небольшие «посылочки» поменьше Фото: Соцсети

В Тольятти по решению суда арестованы 11 подозреваемых по делу об оптовых поставках героина на территорию России, одним из основных направлений сбыта была Самарская область. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ «Организация и участие в организованном преступном сообществе».

Дело это удивительно тем, что вся преступная цепочка состояла из мигрантов, причем преимущественно из Узбекистана. Часть из них были нелегалами, другие подрабатывали в такси. Свободные перемещения по всей России не вызывали лишних вопросов. До недавнего времени.

Главари ОПС пока не известны. По данным собственных источников «КП-Самара», они называли себя в соцсетях «Шефом» и «Ходжи Акой», за этими двумя «темными лошадками» сейчас объявлена настоящая охота.

Их друзья и соратники задержаны. Силовики считают, что ОПС включало в себя 5 структурных подразделений. «Сердце» его находилось в Москве – именно там под руководством Руслана Э. из Домодедово крупные партии героина фасовали на небольшие «посылочки», которые тайком перевозили на «склады» в Московской области, Рязани и Сызрани. Там под чутким руководством Зулхумор Р. и ее подруг героин приводили в товарный вид и делили на дозы для розничных продаж. Потом в дело вступила остальные мигранты, и наркотики «разлетались» по округе.

Пока что тольяттинская полиция отследила поставки в основном по Самарской области, дело уже насчитывает 82 эпизода сбыта. Остальной наркотрафик пока остается «за скобками», но стражи порядка продолжают работу, так что, возможно, дело будет расти, а число эпизодов и задержанных – множиться.

К примеру, отдельное направление, по которому сейчас трудятся следователи – это подсчет доходов ОПС. Предположительно, мигранты поставляли героин в Россию с ноября 2019 по осень 2020-го, деньги «отмывали» через банковские карты, оформленные как на себя, так и на посторонних. Оборот наркотрафика может исчисляться миллионами, а то и миллиардами «теневых» рублей.

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