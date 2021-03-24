5 популярных вопросов про бесплодие

В России, как и во всем мире, количество бесплодных пар составляет около 15-17%.

Динамичный ритм жизни, постоянный стресс, хронические заболевания, вредные привычки – все это сказывается на репродуктивных возможностях человека. Что делать, если долгожданная беременность не наступает? На пять самых частых вопросов, которые возникают у пар, столкнувшихся с бесплодием, ответила репродуктолог, медицинский директор клиники репродуктивного здоровья «ЭКО» Анна Рыжова.

Когда стоит начинать обследование потенциально бесплодной пары?

Согласно рекомендации ВОЗа, только после года безрезультатных усилий стоит беспокоиться и начать обследование, но специалисты отмечают, что, с учетом современных реалий, лучше обратиться за помощью раньше.

- Когда в течение полугода вы проводите планирование, то есть это регулярные половые контакты (до двух-трех в неделю), и беременность не наступает, стоит озадачиться, - замечает Анна Рыжова. - Учитывая, что сейчас у молодых людей очень активная, эмоционально нагруженная и стремительная жизнь, есть смысл отследить проблему, не дожидаясь года безуспешных попыток зачатия.

Поэтому если в течение полугода не наступает беременность, женщине стоит обратиться к участковому акушеру-гинекологу и пройти стандартные тесты: обследование гормонального фона, анализы на инфекции, передающиеся половым путем, ультразвуковое обследование, при котором можно выявить особенности строения внутренних органов.

Какие анализы стоит сдать мужчине?

Мужчинам в этом случае тоже не стоит оставаться в стороне, а следует обратиться к андрологу.

- Супруг тоже сдаёт анализы на инфекции, проходит ультразвуковое обследование половых органов и самое важное - сдаёт спермограмму, - перечисляет врач-репродуктолог. - Стоит помнить, что, несмотря на то, что в бесплодии традиционно обвиняют женщин, в 50% случаях оно диагностируется у мужчин.

В России, как и во всем мире, количество бесплодных пар составляет около 15-17%. Причем в половине случаев беременность не наступает из-за мужского фактора. В нашей стране около 4 миллионов мужчин сталкиваются с бесплодием и, как отмечают врачи, с каждым годом эти цифры понемногу ползут вверх и актуальность проблемы не снижается.

Как часто стоит посещать специалиста при подозрении на бесплодие?

- Для женщины это два посещения гинеколога для ультразвукового исследования в первую фазу менструального цикла (с 6-го и по 11-й день цикла) и во вторую фазу (с 16-го по 23-й день цикла). В эти периоды,- отмечает Анна Рыжова, - можно многое сказать о состоянии яичников и матки, рассчитать дни, когда стоить жить половой жизнью чаще, какие препараты стоит принимать и многое другое.

Что делать, если беременность все равно не наступает?

Случается так, что спустя полгода, несмотря на то, что пара соблюдала все рекомендации врача, беременность не наступает, тогда гинеколог дает направление к репродуктологу. Врач-репродуктолог поможет понять, почему зачатия так и не случилось и какой метод ВРТ вам можно предложить.

- Это может быть контролируемая индукция овуляции, когда с ней есть проблема. Или внутриматочная инсеминация, если проблема не только в овуляции, но и в прохождении сперматозоидов через половые пути женщины, или же есть изменения в сперме мужчины.

Когда рекомендуется ЭКО?

- Если проблема комплексная, репродуктолог рекомендует ЭКО, а из дополнительных манипуляций — ИКСИ, если есть «мужской фактор». Можем также по показаниям рекомендовать генетическое исследование эмбрионов, - рассказывает Анна Рыжова.

Сегодня процент наступления беременности в программах контролируемой индукции и овуляции составляет до 7%, при внутриматочной инсеминации - от 15 до 18%. А процент наступления беременности в программе ЭКО может составлять от 30 до 60 %. Клиника репродуктивного здоровья «ЭКО» с 2007 года помогает парам родить здорового ребёнка, специализируясь на программах ЭКО у пациентов с бесплодием. ЭКО - самый безопасный, эффективный и хорошо изученный метод получения долгожданной беременности.

Репродуктолог, медицинский директор клиники репродуктивного здоровья «ЭКО» Анна Рыжова

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