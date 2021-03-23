Над Самарой летают самолеты: выяснили, что происходит в небе

Странные звуки и гул в небе вызвали у жителей беспокойство и разбудили фантазию Фото: коллаж Альберт Дзень Фото: Наталья АРТЯКОВА

23 марта 2021 года, жители города весь день слышат гул двигателей и задаются вопросом – почему над Самарой летают самолеты. Журналисты КП-Самара выяснили, по каким причинам над городом могли устроить авиашоу.

Тренировки аэроклубов

Мы позвонили в аэроклубы Самары и узнали, проводят ли они сейчас тренировочные полеты в Самаре. Специалисты рассказали журналисту КП-Самара, что в данный момент полеты в клубах не совершаются.

- Вообще полеты над Самарой запрещены. Да и погода не лётная, мы обычно начинаем летать в мае и далеко от города, - рассказали журналисту КП-Самара в одном из аэроклубов Самары.

Аэросъемка города

Одной из версий может быть – аэросъемка. Эту версию нам подсказали в аэроцентре. Однако узнать так ли это, у журналиста КП-Самара не получилось. Обычно аэросъемки согласовываются с администрацией города, но чиновники не стали комментировать наши догадки.

Испытания новой посадочной полосы в Курумоче

В социальных сетях предположили, что аэропорт Курумоч сегодня проводит испытания с «заходом» на новую полосу. Однако оказалось, что это не так. Журналист КП-Самара связался с представителями аэропорта. От официальных комментариев в аэропорту воздержались, однако по информации КП-Самара никаких испытаний взлетно-посадочной полосы в "Курумоче" сейчас не ведется. Да и в любом случае, летать над городом так низко самолетам запрещено.

Испытания ракетных двигателей

Еще одно предположение - что такой гул может возникнуть из-за испытаний ракетных двигателей. Мы позвонили в Самарский государственный технический университет, но там сказали, что сегодня никаких испытаний не проводилось.

- Да и вообще, у нас полигоны далеко за городом, невозможно было бы услышать что-то в Самаре, - сказали в вузе.

Военные учения

Одна из версий, которую озвучили местные жители – это военные учения на самолётах ТУ. Однако и здесь журналисты потерпели фиаско.

- Никаких учений МЧС не проводит, тем более на самолетах, - сказали КП-Самара в региональном МЧС.

В самарском филиале Аэронавигации Центральной Волги вопросу о самолетах над Самарой были крайне удивлены. Однако точно ответить на вопрос, что это может быть, здесь так и не смогли.

Эхо от пролетающих вдалеке самолетов

Версия, конечно, притянута, но тоже может иметь долю правды. Журналисты КП-Самара посмотрели в режиме онлайн на карту передвижений всех самолетов в мире. На карте видно, что самолеты заходят в Курумоч на значительном расстоянии от Самары. Мы засекли время, когда самолет был в ближайшей точке от Самары, над селом Красный Яр, но в течение 10 минут так и не услышали никакого звука, напоминающего эхо.

Официальный комментарий

Журналисты КП-Самара выяснили истинную причину громкого гула в городе.

- В Самаре идет подготовка к военному параду Победы. 14-я армия ВВС и ПВО сегодня проводили тренировочные полеты, - рассказали журналистам КП-Самара осведомленные источники.

Напомним, что 23 марта военнослужащие начали подготовку к Параду Победы в Самаре. Воинские части и соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, начали подготовку в составе парадных коробок.