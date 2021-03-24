Приехала новая партия вакцины: последние новости о коронавирусе в Самарской области на 24 марта

Количество новых случаев продолжает снижаться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество новых случаев продолжает снижаться, а в регион приехала новая партия вакцины. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 24 марта 2021 года.

Статистика

Количество заболевших коронавирусом за сутки в регионе продолжает снижаться. На этот раз выявили 200 новых случаев COVID-19. При этом больше всего заразившихся в Тольятти – 56 человек. А в Самаре всего лишь 28.

Весь список выглядит так:

- 28 в г. Самара

- 56 в г. Тольятти

- 17 в Кинельском районе

- 16 в Волжском районе

- 13 в г. Сызрань

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Сызранском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

Общее число заболевших в регионе – 54 139.

К сожалению, еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Самарской области. Все это пожилые люди. Самой младшей было 63 года, самой старшей – 85 лет.

Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1027 жителей региона.

Новая партия вакцины

В Самарскую область привезли очередную партию вакцины «ГамКовидВак». Всего 6600 доз.

Пока в регионе прививку сделали около 151 тысячи жителей. Обе части препарата получили больше половины из них – около 98 тысяч человек.