Приехала новая партия вакцины: последние новости о коронавирусе в Самарской области на 24 марта

Количество новых случаев продолжает снижаться.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество новых случаев продолжает снижаться, а в регион приехала новая партия вакцины. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 24 марта 2021 года.
Статистика
Количество заболевших коронавирусом за сутки в регионе продолжает снижаться. На этот раз выявили 200 новых случаев COVID-19. При этом больше всего заразившихся в Тольятти – 56 человек. А в Самаре всего лишь 28.
Весь список выглядит так:
- 28 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 17 в Кинельском районе
- 16 в Волжском районе
- 13 в г. Сызрань
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Сызранском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
Общее число заболевших в регионе – 54 139.
К сожалению, еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Самарской области. Все это пожилые люди. Самой младшей было 63 года, самой старшей – 85 лет.
Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1027 жителей региона.
Новая партия вакцины
В Самарскую область привезли очередную партию вакцины «ГамКовидВак». Всего 6600 доз.
Пока в регионе прививку сделали около 151 тысячи жителей. Обе части препарата получили больше половины из них – около 98 тысяч человек.