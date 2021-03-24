"Крылья Советов" продолжают победную серию Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

24 марта «Крылья Советов» в рамках 32 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра проходила на стадионе «Металлург» и получилась весьма интересной.

Соперники начали активно. Уже на 9 минуте «Крылья» открыли счет. После розыгрыша штрафного и подачи Алвеша Никита Чернов точно пробил головой в угол 1-0!

Хозяева не хотели останавливаться на достигнутом и продолжали атаковать. Впрочем, острых моментов было не очень много. Подопечные Кирилла Новикова в основном уповали на дальние удары, но те не получались опасными.

Обе команды много фолили. Правда, не все штрафные получались опасными.

Ближе к концу первого тайма отличный шанс был у Цыпченко. Он пробил слета после удобной скидки Сергеева. Здорово сыграл вратарь клуба из Татарстана — Исупов. Первый тайм так и закончился со счетом 1-0.

Вторая половина началась с нового гола «КС». Зиньковский откатил мяч на Горшкова, тот навесил в штрафную, и Иван Сергеев — лучший бомбардир турнира — грудью отправил мяч в ворота. 2-0!

Тут же «Нефтехимик» мог отыграть один мяч, но Кленкин пробил чуть неточно. Гости следом провели еще несколько неплохих атак, но им чуть-чуть не повезло.

На 61 минуте Зиньковский мог отличиться. Антон ворвался в штрафную, пробил по воротам, однако мяч прошел рядом со штангой. Игроки «Крыльев» были уверены, что в этом моменте защитники нарушил правила на атакующем футболисте «КС», но судья не поставил пенальти.

Спустя 7 минут Сергеев мог сделать дубль. Иван красиво бил с левого угла штрафной, вратарь сумел отразить удар. Отличиться мог и Цыпченко, но голкипер справился с его ударом головой. Подопечные Кирилла Новикова также могли пару раз отправить мяч в сетку ворот Овсянникова, но их подвела точность. В самой концовке Богдан сам поймал мяч после опасного выстрела нападающего.

Поединок так и закончился уверенной победой «КС» — 2-0. Иван Сергеев продолждает лидировать в списке бомбардиров, а «Крылья» в турнирной таблице.

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