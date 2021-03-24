"Крылья Советов" готовились к матчу на стадионе "Металлург" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В среду 24 марта на стадионе «Металлург» самарские «Крылья Советов» принимают «Нефтехимик» из Нижнекамска. «КП-Самара» предлагает вашему вниманию прямую онлай-трансляцию матча 32-тура ОЛИМП-ФНЛ.

Самарцы подходят к матчу в хорошем настроении. После возобновления чемпионата в их активе одни победы и уверенное первое место. В игре готовы принять участие Максим Витюгов и Никита Чернов, пропускавшие предыдущий матч с «Динамо» в Брянске из-за дисквалификации. В общей группе накануе занимался Владислав Сарвели. Не помогут «Крыльям» в этой встрече Сергей Божин, Максим Канунников, Александр Гацкан и Максим Карпов, продолжающие восстановление после повреждений. Мехди Зеффан, Сафа Хади, Дмитрий Прищепа, Абат Аймбетов и Иван Ломаев находятся в расположении своих сборных.

Гости тоже выглядят здорово. После зимней паузы «Нефтехимик» не проигрывает — в их активе четыре победы и ничья с «Аланией». Коллектив из Татарстана возглавляет Кирилл Новиков, ранее тренировавший московкое «Динамо». Пока его новая команда на восьмом месте. От зоны стыковых матчей она отстает на четыре очка и победа сегодня была бы кстати.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Средний коэффициент на «КС» — 1,4. На ничью — 4,4. На подобечных Новикова — 7,4.

Статистика личных встреч у соперников небогатая. В первом круге, 27 сентября 2020 года они сыграли вничью 1-1.

Рассудит «Крылья» и «Нефтехимик» Игорь Панин из Московской области. Он даст стартовый свисток в 16:00 по московскому времени (15:00 по самарскому). Видео-трансляция будет вестись в «Яндекс.Эфире».

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