Нет, совсем не тропики...
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Конец марта, скоро весна! - радовались жители Самары 23 марта 2021 года. Ага, щас! - подумала природа и подкинула подарочек. Утром 24 марта горожане выглянули на улицу и не поверили глазам. Все, что растаяло до этого вернулось в утроенном размере. На деревьях белели шапки снега, тропинки завалило. А температура поднялась до +1 градуса и все это великолепие стало активно таять.
На набережной огромные сугробы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Впрочем, ее чувства разделяли в этот день многие. Хотя и ровно год назад в этот день также было снежно: уже традиция!
- Но в прошлом-то году до этого все растаяло, а в этом не хочет зима сдаваться, это наверное потому, что Масленицу не жгли и вообще провожали холода не слишком рьяно, - обсуждают горожане погодку в социальных сетях.
Кажется, из-под земли уже лезут пришельцы. Замерзли?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Снега в Самаре в ближайшие дни не обещают, будет еще теплее - уже до плюс шести градусов. Так что придется делать выбор между валенками и резиновыми сапогами. Галоши бы пригодились - город уже поплыл, а будет только мокрее.
Кажется, все надежды на весну мы похоронили
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ну а пока наш фотограф Светлана Маковеева прогулялась по набережной и запечатлела окружающую действительность с не самыми обычными персонажами в кадре.
Весна, ты где уже?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кажется, не все довольны этой погодой
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кажется, кто-то спрятался в сугробе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На набережной огромные сугробы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА