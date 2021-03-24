Нет, совсем не тропики... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец марта, скоро весна! - радовались жители Самары 23 марта 2021 года. Ага, щас! - подумала природа и подкинула подарочек. Утром 24 марта горожане выглянули на улицу и не поверили глазам. Все, что растаяло до этого вернулось в утроенном размере. На деревьях белели шапки снега, тропинки завалило. А температура поднялась до +1 градуса и все это великолепие стало активно таять.

На набережной огромные сугробы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, ее чувства разделяли в этот день многие. Хотя и ровно год назад в этот день также было снежно: уже традиция!

- Но в прошлом-то году до этого все растаяло, а в этом не хочет зима сдаваться, это наверное потому, что Масленицу не жгли и вообще провожали холода не слишком рьяно, - обсуждают горожане погодку в социальных сетях.

Кажется, из-под земли уже лезут пришельцы. Замерзли? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снега в Самаре в ближайшие дни не обещают, будет еще теплее - уже до плюс шести градусов. Так что придется делать выбор между валенками и резиновыми сапогами. Галоши бы пригодились - город уже поплыл, а будет только мокрее.

Кажется, все надежды на весну мы похоронили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну а пока наш фотограф Светлана Маковеева прогулялась по набережной и запечатлела окружающую действительность с не самыми обычными персонажами в кадре.

Весна, ты где уже? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, не все довольны этой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, кто-то спрятался в сугробе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА