Гастроскопия без дискомфорта: миф или реальность

Гастроскопия - это эндоскопическое обследование пищевода и желудка Фото: pixabay.com

Вам приходилось «глотать лампочку»? Сложно найти человека, который остался бы в восторге от этого вида диагностики. Однако гастроскопия – процедура очень важная. Современная наука не стоит на месте и уже сейчас есть способы провести обследование пищевода и желудка с наименьшими неудобствами для пациента. Как это, подробно рассказал заведующий отделением эндоскопии, врач клиники «РЖД-Медицина» Алексей Жданов.

- Гастроскопия - это эндоскопическое обследование пищевода и желудка. Исследование проводится натощак, под местной анестезией. Во время исследования можно провести детальный осмотр слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ, измерить кислотность желудочного сока, произвести тест на Хеликобактер пилори или взять биопсию, - разъясняет Алексей Жданов. - В Эндоскопическом центре «РЖД-Медицина» мы можем произвести осмотр слизистой пищевода, желудка в узком спектре света. Этот метод позволяет увидеть даже самые ранние проявления рака.

Заведующий отделением эндоскопии, врач клиники «РЖД-Медицина» Алексей Жданов

Для тех, кто опасается этой процедуры, есть хорошая новость - в Эндоскопическом центре «РЖД-Медицина» по желанию пациента исследование проводится под наркозом. А значит, безболезненно и в полном комфорте.

- Более того, у вас есть возможность провести одномоментно и гастроскопию, и колоноскопию под одним наркозом. Это значит, что в кратчайший срок у вас на руках будут результаты обследования, которые помогут обнаружить заболевание всего желудочно-кишечного тракта, назначить результативное лечение или уже в момент исследования удалить опасные новообразования, - рассказывает заведующий отделением эндоскопии Алексей Жданов. - Не позволяйте болезни тихо прогрессировать в своем теле. Ранняя диагностика – залог максимально эффективного лечения и скорого выздоровления.

Справка КП

Стоимость гастроскопии в Эндоскопическом центре «РЖД-Медицина» – 1850 руб.

Стоимость программы «Эндоскопия без боли» (колоноскопия + гастроскопия под наркозом) - 9250 руб.

Конкретно

Центр эндоскопической диагностики «РЖД-Медицина».

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б.

Запись по телефонам: 8 (846) 271-08-88, 8 (846) 300-4-003

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.