«Новые люди» продвигают народную инициативу по платному отказу от службы в армии

Новые люди предлагают закрепить возможность платно отказаться от службы в армии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Откосить» от армии законно. Так может быть в реальности, если внести изменения в процесс призыва в действующую армию. Коренные изменения в сложившийся уклад предлагает внести партия «Новые люди». Инициатива оказалась созвучна с предложениями участников масштабного конкура «Марафон идей», а значит, поддержана народом. Новые люди предлагают закрепить возможность платно отказаться от службы в армии.

“Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил”, - рассказал Алексей Нечаев.

Эти деньги помогут отслужившим в армии молодым людям начать учёбу в том высшем учебном заведении, которое им интересно. А еще одно предложение Александра Нечаева позволит большему числу призывников проходить альтернативную гражданскую службу. Для этого предлагается расширить перечень специальностей для неё.

“Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники”, - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Инициативы партии будут оформлены в отдельный законопроект, который партия планирует представить на рассмотрение в Государственную Думу, пока же партийцы готовы обсуждать свои предложения в том числе с Министром обороны страны Сергеем Шойгу.

“Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы”, - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Справка

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.