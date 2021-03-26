В Самарской области продлевают ограничения из-за коронавируса

В Самарской области врачи продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили действующие из-за коронавируса ограничения. Как говорится в постановлении губернатора, в регионе продолжается самоизоляция для граждан старше 65 лет – они обязаны находиться дома до 31 марта включительно. На улицу им можно выходить, только чтобы дойти до магазина или поликлиники, а также при необходимости погулять со своими питомцами.

Подросткам по-прежнему нельзя ходить одним в торговые центры – только со взрослыми. Этот запрет продолжит действие как минимум до 11 апреля.

За последние сутки в Самарской области нашли 200 новых случаев коронавируса. В регионе снижается прирост заболевших, если в зимний период фиксировали порядка трех сотен новых случаев ежедневно, то теперь находят в районе двухсот. Но много умерших уже третий день подряд. Вчера умерли шесть человека, днем ранее – 11, на этот раз с коронавирусом не справились 12 человек: шесть женщин в возрасте от 50-ти до 83-х лет и шестеро мужчин от 58-ми до 69-ти лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 54 538 человек, выздоровели 51 224, умерли 1045 заболевших.