Россиянка более 20 лет не знала о собственном замужестве

Суд встал на сторону женщины, не ведающей о собственном замужестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянка Елена (имя изменено) из города Сорочинска Оренбургской области более 20 лет прожила в браке, сама не зная об этом. Случайно выяснив подробности своего семейного положения, она очень удивилась и обратилась в суд.

«Заявление не подавала, подпись не ставила»

Эта история началась в далеком 1999 году, когда Елена и ее однокурсник Степан (имя изменено) вместе учились в университете. Тогда Степан предложил Елене заключить фиктивный брак, однако девушка отказалась. Однако парень оказался упорным и не смотря на категоричное «нет» от своей идеи не отступился. Подробности того, каким образом подпись Елены оказалась в документах ЗАГСа, пока остаются неизвестны, однако факт остается фактом – с 1999 года Елена официально числилась замужней женщиной, сама об этом не ведая.

Факт замужества выяснился случайно – в 2020 году Елене понадобились документы о семейном положении, и в этот момент она с удивлением узнала, что вот уже 21 год состоит в законном браке. Искренне возмутившись, женщина обратилась в суд.

- Брак я не заключала, заявление совместно не подавала и не подписывала, на регистрацию брака не являлась, подпись в книге регистрации не ставила, - заявила Елена. – Мою подпись в заявлении о заключении брака подделали! Таким образом, мое право на добровольное вступление в брак нарушено!

«Необходимо личное присутствие»

Суд назначил почерковедческую экспертизу, которая подтвердила: Елена действительно заявление о заключении брака не подавала.

- Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста, - прокомментировали в Сорочинском районном суде. - Основанием для госрегистрации брака является совместное заявление лиц, вступающих в брак. При этом регистрируют брак только в присутствии жениха и невесты. При нарушении этих условий брак может быть признан недействительным.

Изучив материалы дела, суд пошел навстречу Елене и признал заключенный 21 год назад брак недействительным.