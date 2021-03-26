«Требовали отдать квартиру»: в Самаре будут судить мошенников, моривших голодом инвалида-сироту

Мошенники пытались воспользоваться наивностью сироты, но у них ничего не вышло. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре будут судить мошенницу, которая похитила инвалида-сироту Дмитрия С. и держала его взаперти, чтобы завладеть его квартирой. СУ СК РО завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней самарчанки Марины, дело передано в суд. Женщину обвиняют сразу по двум статьям – «мошенничество» и «незаконное лишение человека свободы».

«Насильно запихнули в машину и увезли»

История Димы С. длится с начала 2020 года. Парень – инвалид-сирота с ментальным диагнозом – получил от государства полагающуюся ему однокомнатную квартиру и чуть не стал жертвой злоумышленников. В умственном развитии молодой человек остановился на уровне маленького ребенка, поэтому обмануть его мошенникам не составило труда. Сначала мошенница, представившаяся Мариной, под видом «подарка на день рождения» оформила на парня кредит, потом стала требовать переписать на нее квартиру. Испугавшись напора, Дима сбежал к другу в Елховский район, однако мошенница с подельниками нашла его. Молодого человека насильно запихнули в машину, привезли в Самару и заперли в квартире, где угрожали и морили голодом. Не выдержав, Дима подписал документы и продал квартиру вдвое ниже ее стоимости. Да и те деньги не получил – ему выдали только 10 тысяч рублей на продукты.

Диме повезло – соседи подняли шум, за парня вступились волонтеры общественной организации «Домик детства», нашли адвоката. В результате осенью решением суда сделку купли-продажи квартиры признали недействительной, Диме вернули жилье. Однако расследование уголовного дела продолжалось.

Дело передали в суд

В марте следователи закончили работу, а прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение.

- В ходе предварительного расследования была проведена комплексная судебно–психолого-психиатрическая экспертиза, которая показал, что и в настоящее время и в период юридически значимых событий потерпевший не был способен понимать характер и значение совершаемых в отношении него преступных действий, - отметили в СУ СК РФ. - Проведенные по уголовному делу следственные действия позволили признать потерпевшего недееспособным на момент заключения сделки купли – продажи от его имени, признать указанную сделку в гражданском судебном порядке недействительной и применить реституцию, возвратив квартиру в собственность потерпевшему.

Сейчас дело направлено в Промышленный районный суд.

- За совершение таких преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей,- отметили в прокуратуре Промышленного района.

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