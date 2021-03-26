В кабинете трон, на кольцах подельников паук: в Оренбуржье арестовали "Царя богов", ужасавшего бизнесменов

У царя был свой трон. Фото предоставлено ГУ МВД РФ по Оренбургской области

В Оренбурге наконец-то арестовали лидера преступной группировки «Близнецы», кошмарившей на протяжении многих лет местных бизнесменов. Бандиты наводили ужас на предпринимателей, занимавшихся перевозкой пассажиров, а также простых граждан. Их стиль был узнаваем: звериная жестокость, агрессия и склонность к беспределу.

ОПГ состояла из многих людей. Фото предоставлено ГУ МВД РФ по Оренбургской области

Началось все около девяти лет тому назад. Именно тогда, члены ОПГ начали буквально «доить» водителей междугородного транспорта: требовали денег за покровительство. Спустя несколько месяцев крышевания бандиты успели обобрать более 23 человек, собрав с них порядка 300 000 рублей. В 2015 году по этому эпизоду были осуждены восемь человек.

При этом один из членов группировки признан невменяемым, а ее лидер – сумел скрыться. Как оказалось, за эти годы он сумел набрать новых членов к себе в банду, которые вытребовали у коммерсанта около 2 000 000 рублей.

Так, в 2020 году повязали членов банды. Причем задержание происходило показательно – у здания областной прокуратуры. Спецназ работал жестко: бандитов силком выволокли из белоснежной BMW X5 и положили лицом на землю. Но главарь в очередной раз сумел скрыться.

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В течение двух лет силовики вели за ним наблюдение. Среди членов преступной иерархии 41-летний мужчина именовал себя «Царем богов». Как оказалось, его подельники носили символические украшения – золотые перстни с изображением паука – отличительные знаки «Близнецов».

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Похоже, что оренбуржец действительно ощущал себя эдаким царем. В одной из комнат его жилища был найден трон из пород дорого дерева, кожаным сидением и двуглавым орлом. Рядом лежал арбалет, множество символических украшений и потрет лидера ОПГ, облаченного в царскую мантию и с короной на голове.

Но похоже, что царствование «Царя» завершилось. Накануне он был заключен под стражу.