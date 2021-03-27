Погибают молодые: что известно о коронавирусе в Самарской области на 27 марта 2021 года

За четыре дня от коронавируса скончались 39 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается постепенный спад заболеваемости коронавирусом среди местных жителей. Несмотря на то, что инфицированных с каждым днем все меньше, фиксируется много смертей.

По данным на 26 марта, в регионе было зарегистрировано 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Самарской области за время пандемии заболели 54 736 человек.

Почти 94% всех заболевших успешно справились с опасным вирусом, так, на 26 марта выздоровели 51 441 пациентов.

Несколько дней подряд в регионе фиксируется большое количество летальных случаев. За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 10 человек. Всего за весь период пандемии умерли 1055 пациентов с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, одной из умерших была 33-летняя девушка. Молодая самарчанка при жизни страдала от аутоиммунного заболевания.

Также среди скончавшихся, четыре женщины, которым было 67, 71, 78 и 84 года, а также пятеро мужчин в возрасте 57-ми, 59-ти, 60-ти, 70-ти лет и 71 года.

Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении некоторых коронавирусных ограничений. Таким образом, пожилые в возрасте 65+ остаются на самоизоляции, а подростки не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Действующие ограничения продлятся до 11 апреля 2021 года.