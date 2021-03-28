«Сначала плакала, а сейчас отсюда не уеду»: как живут люди, переехавшие в Озерный из аварийного жилья

Тот самый поселок Озерный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поселок Озерный – несколько десятков трехэтажных домов, детская площадка, магазин, киоск с водой да автобусная остановка. От центра города рукой подать – через Фрунзенский мост дорога на машине занимает всего 20 минут. На автобусе, конечно, дольше, но от Авроры и от Хлебной площади ходит общественный транспорт. Поселок пользуется спорной репутацией. Сначала эти дома использовали для расселения аварийного жилья, но многие переселяемые оказались не слишком довольны. Потом квартиры в Озерном вывели из числа жилья под расселение, но в 2020 году передали мэрии в качестве муниципального маневренного фонда. Недавние ЧП с обрушением стен жилых домов снова обозначили проблему – многие жители пострадавших домов о временном переезде в Озерный даже слышать не захотели. Тем не менее, сейчас в поселке постоянно живет более 600 семей. Журналисты «КП-Самара» побывали в Озерном, выяснили, как им живется.

Дом Лидии Денисенко пострадал во время пожара, и ее семья нашла приют в Озерном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Успели схватить детей и документы»

О страшной ноябрьской ночи 2017 года Лидия Денисенко до сих пор вспоминает с дрожью в голосе. Тогда 150-летний дом на ул.Главной, в котором она жила с сыном и внуками, вспыхнул будто спичка.

- Загорелось в три часа ночи. Хорошо, что нас разбудили, - вспоминает она. – Быстро схватили детей, документы, выбежали на улицу. В том пожаре погибло все, что у нас было, дом восстановлению уже не подлежал.

После пожара семью переселили в поселок Озерный, в трехкомнатную квартиру маневренного фонда. Лидия Васильевна признается – поначалу не могла отойти от шока и все плакала, но потом оглянулась вокруг, и поняла, что условия в поселке вовсе не так плохи.

Сейчас в Озерном постоянно живет более 600 семей, многие с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы жили в доме без удобств, а здесь все удобства, туалет, холодная и горячая вода, отопление, очень тепло зимой в квартире, - рассказывает она. – Работаю я на 116 километре, доезжаю за 10-15 минут на автобусе – по «Прибывалке» заранее смотрю, когда он поедет. Поселок тихий, летом здесь очень хорошо, свежий воздух. У меня многих знакомых сюда переселили из аварийного жилья, все довольны. Конечно, тем, кто всю жизнь прожил на Безымянке, здесь поначалу будет некомфортно, но из Куйбышевского района в Озерный едут с удовольствием.

В Озерном почти деревенский уклад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Рыбалка хороша, но магазинов не хватает»

Вопреки расхожим стереотипам, в Озерном многим местным жителям действительно нравится. Признаются - поначалу после переселения были шокированы резкой сменой обстановки, особенно те, кто жил в историческом или деловом центре города. В Озерном почти деревенский уклад – клубов или ресторанов здесь не отыщешь, зато, как рассказывают местные мужички, отменная рыбалка и шашлык прямо во дворе.

Девять лет назад Мазгут Шарапов с женой жили в районе ул.Гагарина/Революционной, в стареньком двухэтажном бараке.

Мазгут Шарапов раньше жил в двухэтажном бараке на ул.Гагарина, но с удовольствием променял его на новую квартиру в Озерном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В доме случился пожар, он стал совсем непригоден для жизни, - вспоминает Мазгут Шарапов. – Нам предложили квартиру здесь. Приехали, посмотрели – понравилось. Дома не высотные, зелени много и места тоже много – есть где поставить машину, где погулять – почти как за городом живем, хотя до города рукой подать. Цветы под окнами сажаем, деревья. Там у нас был старый дом, вода только холодная. А здесь новая квартира, все удобства.

Главный минус Озерного – отсутствие инфраструктуры: всего один магазин с небольшим ассортиментом. Поэтому местные ездят закупаться в крупные торговые центры. Школа, садики, поликлиники тоже относительно недалеко, но добираться нужно на транспорте. Те, у кого есть собственные авто, особых неудобств не испытывают, «безлошадным» сложнее.

- Раньше автобусы совсем плохо ходили, сейчас ситуация лучше, - рассказывают местные жители.- Но все равно хотелось бы, чтобы через нас ездили и коммерческие маршрутки…

От Авроры и Хлебной площади в Озерный ходят автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Есть все необходимое для жизни»

В мэрии все недостатки Озерного прекрасно понимают, однако уверяют: жить в новых домах, пусть и в отдаленном районе, гораздо безопаснее, чем в аварийных квартирах, где того и гляди может рухнуть стена или потолок. Как рассказал замруководителя департамента управления имуществом Самары Виктор Федоринчик, на сегодняшний вариант дома в Озерном – единственный вариант маневренного фонда, которым располагает мэрия. Да и тот появился совсем недавно.

- Квартиры в Озерном переведены в разряд маневренного фонда только в 2020 году. До этого город не обладал таким количеством квартир, которые можно было бы оперативно предоставить погорельцам или пострадавшим во время ЧП, - рассказал Виктор Федоринчик. – Раньше в маневренном фонде были в основном комнаты в коммуналке или в общежитии, редкие отдельные квартиры сразу занимались. Сейчас в Озерном из 757 квартир пустует около 130, это и однокомнатные, и двухкомнатные, и «трешки». То есть город имеет возможность при необходимости предоставить временное жилье около 500 человек. Я не буду утверждать, что это самый благоустроенный поселок нашего города, но здесь есть все необходимое для жизни, работают коммунальные службы, транспорт, все квартиры пригодны для проживания. Много вопросов вызывали квартиры с планировкой «студия», с совмещенной комнатой и кухней, но это проектное решение, которое прошло госэкспертизу.

Та самая прошедшая госэкспертизу планировка с окном между комнатой и кухней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проведут ремонт

Как рассказал Виктор Федоринчик, на каждую из дожидающихся жильцов квартир мэрия установила металлические двери, а в самих квартирах провели клининг.

- Сейчас есть объекты, которые очевидно требуют ремонта в связи с обвалом штукатурки, вырванными проводами, розетками и т.д. Такой ремонт мы проведем уже в этом году, к лету. Где-то нужно восстановить напольное покрытие, где-то электрику – для каждой квартиры свой список работ, - пояснил Виктор Федоринчик.

Детям есть где погулять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Право на квартиры в маневренном фонде имеют погорельцы и пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, у которых нет иного жилья. Также с конца 2019 года право на маневренный фонд имеют жильцы, чьи дома признаны аварийными – они могут дожидаться расселения не в аварийном доме, а в безопасности, в маневренном фонде.

- Жилье в маневренном фонде выдается на два года, однако потом договор можно продлять до тех пор, пока человек не улучшит свою жизненную ситуацию и не найдет другое жилье, - объяснил Виктор Федоринчик. - Есть те, кто живет в Озерном много лет, есть те, кто приватизирует и продает эти квартиры, есть те, кто их покупает. Живут здесь люди, и нормально живут – в отличие от аварийных домов, находиться в которых зачастую просто опасно.