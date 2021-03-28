Иван Сергеев забил свой 29 мяч в турнире Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

28 марта 2021 года в центральном матче 33 тура ОЛИМП-ФНЛ «Алания» на стадионе «Спартак» во Владикавказе принимала самарские «Крылья Советов». Игра получилось весьма богатой на события.

Уже на первых минутах лучший бомбардир турнира Иван Сергеев мог открыть счет. Нападающий гостей получил мяч в штрафной, но пробил выше ворот с выгодной позиции. Вскоре голеадор мог еще раз отличиться, но снова запустил снаряд выше ворот.

Тут же Магомедов прицельно бил в девятку, но Овсянников спас гостей от неминуемого гола. Больше в первом тайме серьезных испытаний у Богдана не было, а вот его коллега по амплуа Солдатенко пару раз выручил свою команду после ударов все того же Сергеева и Зиньковского.

В первом тайме соперничество получилось равным. На перерыв «Крылья» и «Алания» ушли при счете 0-0.

Во втором тайме весьма необычный эпизод произошел на 53 минуте. Исполнять опасный штрафной у хозяев вызвался вратарь — Ростислав Солдатенко. Он пробил выше.

Вскоре «Алания» могла пропустить. Удару Чернова головой после подачи с угла поля тоже не хватило точности.

Следом подопечные Спартака Гогниева провели серию атака. Кочиев едва не забил головой, но открыли счет «Крылья». На 64 минуте ни провели контратаку, Зиньковский отдал мяч в штрафной на Сергеева, и Иван забил свой 29 мяч в текущем чемпионате.

«Алания» побежала отыгрываться, а «КС» снова могли забить. Цыпченко после передачи Сергеева бил с нескольких метров по почти уже пустым воротам, но попал в штангу. Сам Иван мог сделать дубль на 82 минуте, но Солдатенко спас команду.

Уже в добавленное время Тюрин убежал один на один, но пробил мимо ворот. Впрочем, это не помешало коллективу Игоря Осинькина набрать три очка. «Крылья Советов» набрали 3 очка и остаются единоличным лидером ФНЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» против старого знакомого по Премьер-лиге. Прямая трансляция матча «Алания» — «КС»

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию матча 33 тура ОЛИМП-ФНЛ «Алания» — «Крылья Советов», который проходит 28 марта 2021 года на стадионе «Спартак» во Владикавказе (подробности)