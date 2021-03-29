В выходные было много умерших: последние новости про коронавирус в Самарской области на 29 марта 2021 года

Гражданам советуют не снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борьба с распространением covid-19 в регионе продолжается. Число заболевших ниже, чем пару месяцев назад, но по-прежнему оно большое. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 29 марта 2021 года.

28 числа стало известно, что в губернии еще 199 человек заразились опасным заболеванием. Около 200 инфицированных - привычные показатели для последних дней.

Как сообщили в оперативном штабе, 78 новых пациентов обнаружены в Самаре. 35 - в Тольятти. 11 - в Чапаевске. 10 - в Отрадном. В остальных муниципалитетах менее 10 заболевших.

182 местных жителя, попавших в этот не самый приятный список, обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 17 не имели никаких клинических проявлений. Они узнали о недуге во время обычного профилактического осмотра. Общее количество заболевших коронавирусом в Самарской области - 55136.

К сожалению, в выходные covid-19 унес немало жизней. В области от вируса по статистике за два последних дня скончались 16 человек. 6 - накануне. Речь идет о трех мужчинах, от 64 до 74 лет, и трех женщинах - от 66 до 83 лет. Всего с начала пандемии от болезни умерли 1071 человек.

Многим удается справиться с инфекцией. Так, за минувший день победить коронавирус смогли 207 граждан.

Отметим, что врачи продолжают активную работу по противостоянию covid-19. В ковидных госпиталях Самарской области помощь пациентам оказывают около 6 тысяч медработников.

Специалисты призывают людей не расслабляться. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и подумайте над вакциной. Только в случае установления коллективного иммунитета коронавирус удастся победить.