Погода в Самаре на апрель 2021: зима уйдет вовремя

Температура уйдет в стабильный плюс уже в первых числах апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как в один из самых контрастных месяцев, погода в Самаре на апрель 2021 может быть довольно переменчивой и непредсказуемой. Но, похоже, что не в этом году. Гидрометцентр России сообщил, что уже в первых числах апреля в Самарской области температура по ночам перестанет опускаться ниже нулевой отметки. А днем в пятницу, 2 апреля и в воскресенье, 4-го, воздух местами по области прогреется до 11 градусов тепла. Осадков почти не предвидится.

Однако у Gismeteo прогноз другой. Этот сайт обещает небольшой дождь 1 апреля, а также осадки 3 и 4 апреля. Причем в Самаре, по данным Гисметео, пройдет снег с дождем, а в Тольятти - просто дождь.

О том, какой будет погода в апреле дальше, позволяет судить вероятностный прогноз аномалий средней за месяц температуры воздуха и осадков - в конце марта его опубликовало Приволжское УГМС. Эксперты ожидают нормальную среднемесячную температуру воздуха в южной половине губернии, а в северных районах воздух будет теплее, чем обычно. Норма для Самарской области в данном случае составляет 6,3 градуса. Количество осадков в апреле также не будет аномальным. Здесь норма составляет всего 33 мм, что делает апрель самым небогатым на дожди месяцем вегетационного периода.

Следует учесть, что вероятностный прогноз обладает сравнительно невысокой точностью.

По словам начальника гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова, окончательного таяния снега следует ждать к середине апреля, местами он может залежаться до двадцатых чисел. Лед на всех реках Самарской области был объявлен МЧС опасным для прогулок еще в последнюю декаду марта. Весеннее половодье пройдет во второй половине апреля и