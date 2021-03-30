Что изменится в Самаре с 1 апреля 2021 года: рост социальных выплат и новые рейсы за границу

В апреле прямых рейсов из Курумоча за границу станет больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля семьи, получающие региональные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, могут претендовать на их увеличение. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует, что стандартной останется выплата объемом в половину прожиточного минимума на ребенка - для нашей губернии он в 2021 году составил 5500 руб. Однако теперь размер субсидии зависит от уровня дохода каждой конкретной семьи, и в некоторых случаях может достигать 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

Причем если органы социальной защиты одобрят заявку, то в апреле семьи получат не только увеличенную субсидию, но и доплату за первые три месяцы 2021-го.

1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. В начале 2021 года планировалось, что они увеличатся на 2,6 процента, по факту же рост составит 3,4 процента.Таким образом средний размер пенсии достигнет 10183 руб.

С начала месяца значительно изменится расписание вылетов из аэропорта Курумоч. Так, например, 3 апреля из Самары отправится последний на ближайшие месяцы самолет в Занзибар. Зато на 1 апреля запланирован вылет в Рас Эль Хайму, а на 4-е - в Шарджу. Ближе к концу месяца откроется прямое сообщение с Каиром, Ларнакой и Прагой.

С 1 апреля вступает в силу поправка к региональному постановлению об ограничениях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Она позволит работодателям в приоритетном порядке переводить на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, но обязательной “удаленка” быть перестанет.

1 апреля школы начнут принимать документы своих будущих учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля начинается прием заявлений на поступление детей в школу. Для этого родителям предстоит пройти электронную регистрацию документов на “Портале образовательных услуг”, но можно подать заявление и при личном визите в учебное заведение. Первая часть приемной кампании для первоклассников продлится до 30 июня.

1 апреля изменится порядок сдачи экзамена на водительские права. Самое главное - новички, претендующие на вождение легковушек, больше не будут сдавать “площадку”. Навыки, которые раньше нужно было демонстрировать на этом этапе, теперь будут проверять при вождении по городу. Кроме того, изменился список критических для начинающего водителя ошибок. Например, теперь экзамен будут прерывать в случае использования телефона или другого средства связи за рулем.

1 апреля в Самарской области стартует весенний призыв на военную службу. Нововведением станет то, что контактировать с призывниками смогут только сотрудники военкоматов, имеющие антитела к ковиду.