В Тольятти сократят воздействие на окружающую среду

Продолжается строительство новой установки гранулирования и выпарки на производстве аммиачной селитры. Фото: ПАО КуйбышевАзот

Вопросы экологии для Тольятти актуальны также, как и для всей Самарской области в целом. Промышленные предприятия города активно работают в этом направлении, и положительные результаты такой деятельности уже говорят сами за себя. Так, в самом скором времени сбросы загрязненных сточных вод в Тольятти сократятся на 10,5 млн кубометров в год. Это станет возможным благодаря масштабной природоохранной программе ПАО «КуйбышевАзот», в рамках которой предприятие на свои средства строит очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района.

Окончательно запустят в 2021 году

Строительство первого этапа очистных сооружений в Тольятти завершилась еще в 2020 году. Речь об очистке ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района. Проблема для Автограда более чем актуальная – недаром первый этап возведения очистных даже вошел в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе нацпроекта «Экология». ПАО «КуйбышевАзот» реализовал его за счет собственных средств предприятия, потратив 872 млн. рублей. А общие инвестиции в проект составят 1,4 млрд. рублей.

Сейчас в Тольятти вовсю кипят работы по строительству второго этапа очистных.

- Окончательный пуск очистных сооружений по полной технологической схеме с биологической очисткой запланирован на конец 2021 года, - рассказали на ПАО «КуйбышевАзот». - По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 млн. кубометров в год.

Завершилось строительство первого этапа очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального р-на г. Тольятти. Фото: ПАО КуйбышевАзот

«Органика, реагенты, тяжелые металлы»

Эксперты говорят, что это очень весомый вклад в экологическое оздоровление Волги. Как рассказал журналисту «КП-Самара» председатель всероссийской «Зеленой Лиги» Сергей Симак, отсутствие ливневых очистных сооружений во всех без исключения муниципальных образованиях Самарской области - огромная экологическая проблема, в первую очередь для Волги и ее притоков, куда сбрасываются воды поверхностного стока.

- В составе таких стоков - огромное количествоорганики, тяжелых металлов, реагентов, органических соединений, а также множество микроорганизмов, в том числе и болезнетворных, - пояснил Сергей Симак. - К сожалению, у муниципальных образованийпросто нет необходимых средств для строительства очистных. Поэтому инициативы предприятий крайне важны. То, что именно «КуйбышевАзот» стал заказчиком строительства ливневых очистных в Тольятти, меня совершенно не удивляет - такова давняя позиция у руководства этого предприятия по отношению к решению экологических и социальных проблем своего города. Разумеется, в первую очередь они исполняют требования законодательства по обеспечению очистными сооружениями территорий самих предприятий, но делают это одними из первых в области, и помогают решать эту проблему еще и городу. Теперь будут очищаться стоки примерно с четверти территории города.

Миллиарды на экологию

Впрочем, ПАО «КуйбышевАзот» в своих природоохранных программах не ограничивается только вниманием к стокам в Волгу. За 2020 год на охрану окружающей среды и в экологические проекты предприятие в общей сложности направило 5 миллиардов рублей.

С каждым годом производственное оборудование и установки модернизируются с учетом современных требований промышленной и экологической безопасности. Например, в 2020 году на производстве азотной кислоты были сокращены выбросыс хранилища, вцехе аммиака исключены выбросы с отпарной колонны.В том числе, благодаря остановочному капитальному ремонту и модернизация оборудования комплекса производств аммиака, минеральных удобрений и капролактама удалось оптимизировать ресурсопотребление и снизитьвоздействие на окружающую среду.

- На предприятии продолжается строительство новой установки гранулирования и выпарки на производстве аммиачной селитры, - поясняют на ПАО «КуйбышевАзот». - Ввод в эксплуатацию установки позволит сократить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Стоимость проекта – 3,5 млрд. рублей.

Благодаря внедрению прогрессивных технологий в 2020 году выбросы в атмосферу снизились на 6,7 %.За последние 20 лет при росте объемов товарнойпродукции в два раза загрязненные стоки предприятия уменьшились в 1,4 раза, удельные выбросы в 2,1 раза, потребление электроэнергии на тонну продукции и речной воды – в 2 раза, а теплоэнергии– в 1,8 раза.

Несмотря на то, что «КуйбышевАзот» не входит в число 300 основных предприятий – загрязнителей, установленных Министерством природы РФ и для которых срок внедрения систем автоматизированного контроля (САК) определен в первую очередь, работа в этом направлении на тольяттинском предприятии ведется на протяжении последних лет. Так, например, на производстве аммиака ещё ранее был установлен анализатор непрерывного измерения аммиака в выбросе, который позволяет осуществлять контроль за состоянием выбросов в атмосферу. В текущем году запланированы проектные работы по установке САК на производстве азотной кислоты.Только в 2020 году на ПАО «КуйбышевАзот» выполнено более 21 000 анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха и сточных вод различных категорий.

На предприятии ведется постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. Фото: ПАО КуйбышевАзот

«Нас всегда поддержат»

Представители общественных организаций и экологического сообщества отмечают, что предприятие всегда открыто для диалога и совместной работы. Например, с 2012 года «КуйбышевАзот»профинансировал и принял участие в восстановлении 39 га тольяттинского леса. Только в 2020 году силами предприятия ликвидировано несколько городских несанкционированных свалок.

- Мы много и плодотворно совместно работаем, - рассказал журналисту «КП-Самара» председатель правления Социально-экологического союза Андрей Крючков. – Уже семь лет вместе сажаем лес, восстанавливаем пострадавшие во время пожаров насаждения. Причем предприятие не только помогает в посадках, но и взяло на себя обязательства по дальнейшему уходу за молодыми саженцами. Немало внимания уделяется и мероприятиям по уборке водоемов – несколько раз в год мы ездим на Федоровские луга, в Ягодинский лес, на Муравьиные острова и т.д. и приводим территорию в порядок. Мы знаем, что на ПАО «КуйбышевАзот» нас всегда услышат и поддержат. Это очень важно.