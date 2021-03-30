Вокзал без подсветки: железнодорожники поддержали акцию «Час Земли»

Котельные Куйбышевской магистрали переводятся на экологически чистые виды топлива. Фото: КбшЖД

Вечером 27 марта временно исчезла декоративная подсветка на всех вокзалах и офисных зданиях Куйбышевской железной дороги. Чтобы снизить уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду, в «Час Земли» КбшЖД также уменьшает мощность отопительных котельных, останавливает маневровые тепловозы, уменьшает расход электроэнергии на горячий простой локомотивов.

- Ежегодно в акции участвуют крупнейшие вокзалы по всей России, - рассказал начальник производственной лаборатории Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги Денис Ундерович. - Выключают свет на фасадах, дополнительное освещение - в комнатах длительного отдыха и залах ожидания, отключают электроприборы, не влияющие на процесс перевозок. Пассажиры и посетители вокзала также могут сделать вклад в сбережение энергоресурсов: например, воздержаться от зарядки гаджетов.

Само по себе отключение электроэнергии на 60 минут не может существенно повлиять на экологическую ситуацию в мире. Железнодорожники считают, что главное в этой акции - ее идея, состоящая в том, чтобы все больше людей задумывались о рациональном использовании ресурсов планеты каждый день. Работникам магистрали тема близка как никогда, ведь в РЖД 2021 год объявлен Годом экологии.

В рамках экологической политики компании ОАО «РЖД» на Куйбышевской дороге идет работа по расширению селективного сбора и вовлечению отходов производственной деятельности во вторичный оборот. В прошлом году собрано и передано специализированным организациям на переработку 73,4 тонны отходов бумаги и 6,3 тонны отходов пластика.

Железнодорожники - активные участники различных всероссийских и региональных экологических конкурсов и акций: «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и «Зеленая Весна», мероприятий по очистке водных объектов и их берегов, Всероссийской акция «Сохраним лес». Большое внимание уделяют просветительской деятельности. Ведомственные образовательные учреждения магистрали одними из первых начали проекты «Эколята - Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».

Традиционными стали мероприятия по посадке деревьев - в 2020 году сотрудники Куйбышевской железной дороги высадили 29 тыс. саженцев.

За последние 10 лет стало более экологичным и производство: в котельные на смену жидкому топливу приходит газовое. Только за прошлый год на полигоне дороги закрыто три мазутных котельных с переводом потребителей на экологически чистые виды топлива - это сократит объем выбросов в атмосферу на 450 тонн в год. И работа по поиску и внедрению природосберегающих технологий продолжается.