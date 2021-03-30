В Самаре выбрали «Красу и гордость УФСИН 2021». Показываем девушек, победивших в конкурсе

Девушки приняли участие в конкурсе, чтобы доказать, что служба в УФСИН - это не только мужское дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в пресс-центре «КП-Самара» состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Краса и гордость УФСИН 2021». 23 сотрудницы различных учреждений исполнения наказаний боролись за победу, но удача улыбнулась только семерым из них.

Призы и подарки победителям вручали главные редактор медиахолдинга «Комсомольская правда — Самара» Ольга Афанасьева и начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ведомства Вадим Басиев. Девушки с радостью рассказали о себе и своих увлечениях.

— Участвовать в конкурсе мне посоветовали коллеги и друзья. Мне было приятно рассказать людям о своей работе. Благодарна всем, кто за меня голосовал. Меня очень поддерживали все в ИК-15, где я служу в должности старшего специалиста по социальной работе группы соцзащиты и учета трудового стажа осужденных. Спасибо большое, ребята! — поделилалась победительница конкурса Юлия Пасичник.

Девушки получили не только почетные грамоты и книжки от ИД КП, но и подарки от спонсоров, в частности победительницам вручили вкусный набор от ООО «САНФРУТ» - корзины с вкусными и полезными соками и фруктовыми слайсами DARIO Wellness.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом. Смотрим и любуемся!

Юлия Пасичник - победительница конкурса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краса и гордость УФСИН 2021: Юлия Пасичник, лейтенант внутренней службы, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных в ИК-15.

Алина Пушкарская, первая вице-мисс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая вице-мисс: прапорщик внутренней службы Алина Пушкарская, младший инспектор отдела охраны ИК-26.

Вторая вице-мисс, Ольга Шамова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторая вице-мисс: прапорщик внутренней службы Ольга Шамова, оператор группы надзора отдела безопасности ЛИУ-4.

Краса России - Валерия Муравьева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Номинация «Краса России»: лейтенант внутренней службы Валерия Муравьева.

Мисс грация - Анна Крафт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Номинация «Мисс грация»: лейтенант внутренней службы Анна Крафт.

Мисс очарование - Екатерина Доронина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Номинация «Мисс очарование»: старший лейтенант внутренней службы Екатерина Доронина.

Мисс фотогеничность - Светлана Барышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Номинация «Мисс фотогеничность»: прапорщик внутренней службы Светлана Барышева.