«Новые люди» оценили в Самарской области доступность дорог для маломобильных граждан

Карта доступности, составленная Новыми людьми, не пропадёт, а ещё не раз послужит благим целям

Не найдётся того, кто назовёт жизнь маломобильных граждан лёгкой. Даже если человек временно ограничен в движении его быт полностью меняется и становится похожим на постоянное преодоление.

Как показало масштабное исследование, которое проводят сторонники партии «Новые люди» по всей стране, города не готовы облегчить жизнь маломобильным гражданам. А ведь их в каждом населённом пункте немало - пожилые пенсионеры, мамы с колясками, временно обездвиженные люди и, конечно. инвалиды-колясочники.

«Мы решили не просто проверить визуально, а на себе прочувствовать то, что каждый день преодолевают наши маломобильные земляки. Для этого мы взяли детские коляски и отправились в путь. Выявлено множество адресов, где мы так и не смогли справиться с пандусам или даже искали его и не нашли», - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Самарской области Роман Маркаров.

-Пока что маломобильным самарцам приходится изо дня в день покорять элементы «доступной среды» в своём городе

Все эти адреса партийцы фиксируют в специальной карте, которая станет свидетельством того, что к безбарьерной среде в регионе ещё идти и идти. Пока что маломобильным самарцам приходится изо дня в день покорять элементы «доступной среды» в своём городе. Особенно это касается коммерческих объектов. Их владельцам за «доступную среду» приходится платить из своего кармана и не всегда бизнес готов к таким тратам.

Карта доступности, составленная Новыми людьми, не пропадёт, а ещё не раз послужит благим целям. В ближайшее время её передадут в администрацию для работы, а также внесут в региональную программу партии «Новые люди». С ней смогут ознакомиться все избиратели. Особо интересной она будет для предпринимателей, ведь в ней будет отражено одно из ключевых предложений партии «Новые люди» - освободить от налогов затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды.

Справка

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.