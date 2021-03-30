Энергосбережение усилить: как Новокуйбышевский НПЗ поддержал акцию «Час Земли»

Ключевую роль в экологизации производства играет его модернизация. Фото: АО «НК НПЗ»

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Вопросу экологии на Новокуйбышевском заводе уделяют большое внимание. Работа по охране окружающей среды на предприятии не только отлажена, но и прозрачна.

- На заводе налажен серьезный мониторинг всех компонентов окружающей среды, которым занимается наша собственная лаборатория, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. - Все результаты в обязательном порядке направляются в контролирующие, надзорные органы - таковы правила. В том числе, мы реализуем корпоративную политику экологической открытости и выполняем все требования законодательства. Ярким примером такой открытости являются наши экологические посты.

Алексей Савельев рассказал об экологической работе заводчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Круглосуточные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Новокуйбышевске ведутся на трех дополнительных автоматических стационарных постах, которые заводчане построили на северной, восточной и западной границах санитарной зоны предприятия. Результаты сразу отправляются в администрацию города, а оттуда - в гидрометцентр для последующей оценки. Но контроль за компонентами окружающей среды - последнее звено цепочки заводских экологических мероприятий. Чтобы измеряемые показатели не выходили за рамки предельно допустимых и постоянно снижались, на предприятии проводится масса мероприятий. Самые капиталоемкие из них касаются модернизации производства.

- В конце 2022 года планируется завершить строительство установки гидрокрекинга - ее ввод в эксплуатацию заменит около 40 % действующих установок на новый, современный комплекс, созданный с использованием природосберегающих технологий, - говорит Алексей Александрович. - В результате мы достигнем минимизации воздействия на окружающую среду.

Кроме этого, на заводе строятся и объекты чисто природоохранного назначения: установки очистки топливного газа, производство элементарной серы. Резервуары оснащаются понтонами, предотвращающими испарение нефтепродуктов с их поверхности. После реализации всего задуманного к 2023 году заводчане ожидают, что только на воздух воздействие снизится на 25 %.

– Инвестиций, «работающих» на охрану окружающей среды, у нас очень много, - рассказал Алексей Савельев. - В начале 2018 года, например, на очистных сооружениях введен в эксплуатацию мембранный биореактор. Эффект получился двойным: мы улучшили качество стоков и вывели из производства аэротенки, с поверхности которых шло испарение. Работа по модернизации очистных сооружений, реконструкции механической очистки будет продолжена.

НА БУДУЩЕЕ

Традиционно новокуйбышевские заводчане присоединились к акции «Час Земли», снизив энергопотребление. Но в этом году на НК НПЗ сделали основной упор на просветительскую работу, усилив экологическую работу в коллективе.

- Мы в течение двух лет проводим акции по сбору макулатуры, - рассказал Алексей Савельев. - Они настолько эффективны, что даже клининговая компания выразила заводу благодарность - мусора стало намного меньше, ведь вся бумага попадает не в корзины, а в специальные пункты сбора. Также у нас налажен сбор пластика - сейчас планируем установить дополнительные контейнеры на проходных и у здания заводоуправления для сбора использованных батареек, градусников, ртутных ламп. На предприятии трудится более 3,5 тыс. человек, и, если каждый будет знать, куда деть отходы 1, 2 классов опасности, они не попадут на полигон.

Экологическое просвещение заводчане направляют и вовне: даже во время пандемии не прекращается работа со школьниками, только сейчас - в режиме онлайн-уроков. Уроками по экологии сегодня охвачено уже 500 учащихся школ города. Будущее планеты зависит от нового поколения, и чем раньше оно это поймет, тем лучше для всех.