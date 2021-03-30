В Самаре для детей из многодетных и неполных семей придумали уникальный проект «Будь смелее»

Для детей организован уникальный спортивный досуг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2020 году некоммерческие организации Самарской области принимали активное участие в конкурсах Фонда Президентских грантов. Некоммерческое партнерство «Здоровая нация» также подало заявку и стало победителем первого конкурса 2021 года. Проект, который будет реализован партнерством, носит название «Будь смелее». Данный проект, в рамках коммерческого программного лагеря «Премиум-смена», реализуется на территории Самары с 2018 года. Было проведено более 20 успешных смен, и численность детей в лагере достигла 100 участников. «Премиум-смена» проводится от спортивно-физкультурной организации Лазертаг-клуба «BUNKER», целью которой является организация максимально насыщенного и интересного детского отдыха. Данная смена совмещает в себе все составляющие лагерной смены ДОЛ, а также дополнительные мероприятия, семинары, тренинги и многое другое от компании «BUNKER».

Проект «Будь смелее» создан для детей и подростков 8-13 лет, проживающих в многодетных, неполных семьях, а также в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Стоит сразу отметить, что проект не будет иметь коммерческой направленности и не будет продавать путевки детям. Все путевки будут реализованы детям из многодетных, неполных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Будь смелее» — проект, направленный на всестороннее развитие личности, пропаганды спорта и здорового образа жизни. У детей будет возможность всего за 7 дней посетить до 14 различных спортивных занятий у действующих тренеров города Самары и уже по окончании смены совместно с родителями принять взвешенное решение о том, каким видом спорта им нужно заниматься. У детей будет проходить полноценная программа лагеря с мероприятиями. Помимо спортивных мастер-классов, программа дополнена игрой в лазертаг, играми на сплочение и командообразование ребят, огромным количеством настольных игр с персональным игроведом.

Данный проект очень востребован, и более 80% детей, побывавших на таких сменах, находят себе спортивную секцию и начинают регулярно заниматься спортом.

Эта смена направлена на семьи, которые хотят, но не могут себе позволить отправить своих детей в коммерческий лагерь.

На данный момент проект находится на стадии реализации. Идет активная подготовка к смене. Педагог-организатор прописывает план-сетку, которая подразумевает максимальную занятость детей. Спортивные мастер-классы запланированы на первую половину дня, когда дети наиболее активны, в течение дня ребят ждут различные отрядные мероприятия, коллективно-творческие дела, а вечером общелагерные мероприятия. Помимо подготовки план-сетки, идет активная подготовка педагогического состава. Вожатые прописывают отрядные мероприятия и готовят отрядные игры. Также формируется список участников проекта и список спортивных мастер-классов. Сформировать группу участников некоммерческому партнерству «Здоровая нация» помогают специалисты из Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «Вместе».

14 тренеров по различным видам спорта дали свое согласие на проведение мастер-классов, среди них преподаватели по футболу, волейболу, баскетболу, акробатике, каратэ, чирлидингу, хип-хопу, бальным танцам, спортивному ориентированию, дзюдо,боксу, джиу-джитсу и даже ирландским танцам.

Однако стоит отметить, что далеко не все готовы помогать на благотворительной основе. Около 50 тренеров были осведомлены о проведении данной смены, согласие дали 16 человек. Многих интересовал вопрос оплаты, и услышав в ответ, сумму, которая покрывает лишь затраты на дорогу, зачастую сразу отказывались. Данный вопрос касается также и печатных изданий. Многие главные редакторы, узнав о благотворительном характере проекта, прощались.

Старт смены запланирован на 20 марта. Уже видны первые результаты. Большое количество желающих попасть в смену и положительные отзывы от педагогов позволяют сделать выводы о его высоком социальном эффекте и успешном старте.