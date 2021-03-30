Пробка по-самарски: водители устроили флешмоб на Московском шоссе после серии смертельных ДТП

Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе вечером воскресенья Фото: Buyno Club.63

Вечером, 29 марта, жители Самары стали свидетелями многокилометровой пробки на Московском шоссе. Как выяснил журналист КП-Самара, около ста автомобилей устроили акцию «Барьер скорости», в свете последних страшных ДТП, в которых погибли молодые парни и девушки.

КП-Самара пообщалась с одним из участников автоклуба и выяснила, что же все-таки означал данный масштабный флешмоб. В Самаре больше трех лет не устраивались подобные масштабные мероприятия, поэтому увидеть столько автомобилей вечером в воскресенье было неожиданным.

В Самаре много различных молодежных объединений, в том числе сообществ автолюбителей. В основном участники автоклубов собираются компаниями и общаются на тему автотранспорта. В таких сообществах часто можно найти не только единомышленников и друзей, но и попросить какой-либо помощи на дорогах.

- У нас есть общий чат, где мы общаемся. Часто случаются неприятности на дороге, члены автоклуба всегда готовы прийти на помощь товарищу, - говорит участник одного из самарских объединений.

Кроме встреч одноклубников, организаторы устраивают различные социальные мероприятия. Например, самарские автоклубы часто помогают детям в домах малюток или участвуют в волонтерских мероприятиях в Самаре. Одним из социальных мероприятий стал автопробег 28 марта одного из автоклубов Самары.

- Мы хотели сделать что-то стоящее и привлечь внимание к ситуации на дорогах региона. Было решено двигаться колонной по Московскому шоссе, не превышая скорости 40 км/ч. Акция «Барьер скорости» приурочена к последним смертельным ДТП, где погибли люди, - рассказал участник флешмоба.

В автопробеге участвовали порядка 60 автомобилей участников автоклуба, а во время поездки к колонне присоединялись и другие самарские водители. Таким образом, на Московском шоссе образовался затор.

- Мы выехали от ТЦ «Самолет» по Московскому шоссе в сторону площади Революции. Во время автопробега к нам присоединились еще многие, - рассказал журналисту КП-Самара один из участников.

Однако не все были в восторге от масштабного флешмоба. Как рассказали участники, колонну несколько раз останавливали сотрудники ДПС. На некоторых автомобилистов были выписаны административные протоколы.

Полицейские пытались разогнать толпу Фото: Buyno Club.63

- Когда мы доехали до площади Революции, нас уже ждали сотрудники ДПС. Они пытались разогнать участников, тогда мы сменили локацию и направились на парковку ТУ «Гудок», - рассказал член автоклуба.

Но и на парковке торгового центра у ребят не получилось устроить сходку одноклубников – местные жители вызвали наряд полиции туда.

- Мы решили, что пора разъезжаться по домам. В принципе, мы выполнили то, зачем это все затевалось, - говорит автолюбитель.

Журналист КП-Самара решил узнать у полиции, как они отнеслись к подобному мероприятию. Но в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области ситуацию комментировать не стали, ответив, что в настоящее время проводится проверка по факту опубликования фотографий флешмоба в сети.

В акции участвовали в основном молодые люди, в возрасте от 18 до 25 лет. Инициативная молодежь Самары собирается вместе раз в месяц, а летом чаще. Одноклубники устраивают фотосессии, общаются, выезжают вместе на природу и устраивают автопробеги по Самаре.

- Это своеобразная ячейка общества, где собираются люди по интересам, - говорит один из участников самарского автоклуба.

Автолюбители часто собираются большими компаниями по интересам Фото: Buyno Club.63

Напомним, последние месяцы в Самарской области наблюдается значительное количество смертей в ДТП. Причинами аварий, в основном, являются превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Данная акция, которую провели автолюбители Самары, является пропагандой соблюдения правил дорожного движения, в том числе и скоростного режима.

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