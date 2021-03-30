Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 марта 2021 15:45

Пробка по-самарски: водители устроили флешмоб на Московском шоссе после серии смертельных ДТП

Участники самарского автоклуба устроили автофлешмоб вечером 29 марта 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе вечером воскресенья Фото: Buyno Club.63

Вечером, 29 марта, жители Самары стали свидетелями многокилометровой пробки на Московском шоссе. Как выяснил журналист КП-Самара, около ста автомобилей устроили акцию «Барьер скорости», в свете последних страшных ДТП, в которых погибли молодые парни и девушки.

КП-Самара пообщалась с одним из участников автоклуба и выяснила, что же все-таки означал данный масштабный флешмоб. В Самаре больше трех лет не устраивались подобные масштабные мероприятия, поэтому увидеть столько автомобилей вечером в воскресенье было неожиданным.

В Самаре много различных молодежных объединений, в том числе сообществ автолюбителей. В основном участники автоклубов собираются компаниями и общаются на тему автотранспорта. В таких сообществах часто можно найти не только единомышленников и друзей, но и попросить какой-либо помощи на дорогах.

- У нас есть общий чат, где мы общаемся. Часто случаются неприятности на дороге, члены автоклуба всегда готовы прийти на помощь товарищу, - говорит участник одного из самарских объединений.

Кроме встреч одноклубников, организаторы устраивают различные социальные мероприятия. Например, самарские автоклубы часто помогают детям в домах малюток или участвуют в волонтерских мероприятиях в Самаре. Одним из социальных мероприятий стал автопробег 28 марта одного из автоклубов Самары.

- Мы хотели сделать что-то стоящее и привлечь внимание к ситуации на дорогах региона. Было решено двигаться колонной по Московскому шоссе, не превышая скорости 40 км/ч. Акция «Барьер скорости» приурочена к последним смертельным ДТП, где погибли люди, - рассказал участник флешмоба.

В автопробеге участвовали порядка 60 автомобилей участников автоклуба, а во время поездки к колонне присоединялись и другие самарские водители. Таким образом, на Московском шоссе образовался затор.

- Мы выехали от ТЦ «Самолет» по Московскому шоссе в сторону площади Революции. Во время автопробега к нам присоединились еще многие, - рассказал журналисту КП-Самара один из участников.

Однако не все были в восторге от масштабного флешмоба. Как рассказали участники, колонну несколько раз останавливали сотрудники ДПС. На некоторых автомобилистов были выписаны административные протоколы.

Полицейские пытались разогнать толпу Фото: Buyno Club.63

- Когда мы доехали до площади Революции, нас уже ждали сотрудники ДПС. Они пытались разогнать участников, тогда мы сменили локацию и направились на парковку ТУ «Гудок», - рассказал член автоклуба.

Но и на парковке торгового центра у ребят не получилось устроить сходку одноклубников – местные жители вызвали наряд полиции туда.

- Мы решили, что пора разъезжаться по домам. В принципе, мы выполнили то, зачем это все затевалось, - говорит автолюбитель.

Журналист КП-Самара решил узнать у полиции, как они отнеслись к подобному мероприятию. Но в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области ситуацию комментировать не стали, ответив, что в настоящее время проводится проверка по факту опубликования фотографий флешмоба в сети.

В акции участвовали в основном молодые люди, в возрасте от 18 до 25 лет. Инициативная молодежь Самары собирается вместе раз в месяц, а летом чаще. Одноклубники устраивают фотосессии, общаются, выезжают вместе на природу и устраивают автопробеги по Самаре.

- Это своеобразная ячейка общества, где собираются люди по интересам, - говорит один из участников самарского автоклуба.

Автолюбители часто собираются большими компаниями по интересам Фото: Buyno Club.63

Напомним, последние месяцы в Самарской области наблюдается значительное количество смертей в ДТП. Причинами аварий, в основном, являются превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Данная акция, которую провели автолюбители Самары, является пропагандой соблюдения правил дорожного движения, в том числе и скоростного режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все строили большие планы на жизнь»: какими были семеро друзей, погибшие в ДТП под Курумочем

8 марта автокатастрофа в Самарской области унесла жизни молодых парней и девушек (подробности)

«Такие молодые и мертвые»: в страшном ДТП с участием каршеринга и припаркованной скорой в Самаре погибли три друга

Еще два пассажира «Фольксвагена» в коме. Рассказываем, что известно о пострадавших и погибших в жуткой аварии (подробности)

«Угнал машину друга, пока тот спал»: под Самарой погиб 20-летний парень, влетевший в столб на чужой «Шкоде»

Стали известны подробности жуткого ДТП на кольце в районе Преображенки (подробности)

Интересное